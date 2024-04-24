مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تقدم المساعدات وفقا للمصلحة التي ستجنيها من هذه الدول
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240424/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-اكتمال-الاستعدادات-لعملية-رفح-العسكرية-1088262525.html
مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية
مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، بأن "الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، قد اكتملت". 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T18:17+0000
2024-04-24T18:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087260957_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_3c512eb0314b242c7229940c8a1b0b66.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاستعدادات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، قد اكتملت وفي انتظار موافقة المستوى السياسي من قبل بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)".ونقلت الصحيفة عن المسوؤل العسكري، الذي لم تذكر اسمه أو كنيته، أن "الجيش الإسرائيلي بدا مستعدا لشن عملية وينتظر فقط موافقة المستوى السياسي، حيث قام بإنهاء الاستعدادات كافة اللازمة للعملية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة"، بدعوى أنها تعتبر آخر معاقل حركة حماس في غزة.وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".ونقلت البوابة عن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية".وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأكد رشوان "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس".وأضافت الصحيفة أن "الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، ودول عربية أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240424/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-رئيس-الاستخبارات-العسكرية-فعل-الصواب-بتقديمه-الاستقالة-من-منصبه-1088259523.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/بعد-نشر-حماس-فيديو-لأسير-إسرائيلي-تظاهرات-أمام-منزل-نتنياهو-للمطالبة-بالإفراج-عن-المحتجزين-1088261542.html
إسرائيل
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087260957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4bd8d376935abf21556398bcdc5ebb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية

18:17 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / Said Khatibأطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبر
صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، بأن "الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، قد اكتملت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاستعدادات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، قد اكتملت وفي انتظار موافقة المستوى السياسي من قبل بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)".
ونقلت الصحيفة عن المسوؤل العسكري، الذي لم تذكر اسمه أو كنيته، أن "الجيش الإسرائيلي بدا مستعدا لشن عملية وينتظر فقط موافقة المستوى السياسي، حيث قام بإنهاء الاستعدادات كافة اللازمة للعملية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة"، بدعوى أنها تعتبر آخر معاقل حركة حماس في غزة.
موشيه يعالون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
وزير دفاع إسرائيلي سابق: رئيس الاستخبارات العسكرية فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه
15:46 GMT
وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.
وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".
ونقلت البوابة عن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية".
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد رشوان "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
بعد نشر "حماس" فيديو لأسير إسرائيلي.. تظاهرات أمام منزل نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين
17:17 GMT
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس".
وأضافت الصحيفة أن "الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، ودول عربية أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала