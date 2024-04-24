https://sputnikarabic.ae/20240424/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-اكتمال-الاستعدادات-لعملية-رفح-العسكرية-1088262525.html

مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية

مسؤول عسكري إسرائيلي: اكتمال الاستعدادات لعملية رفح العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، بأن "الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، قد اكتملت". 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T18:17+0000

2024-04-24T18:17+0000

2024-04-24T18:17+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاستعدادات للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، قد اكتملت وفي انتظار موافقة المستوى السياسي من قبل بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)".ونقلت الصحيفة عن المسوؤل العسكري، الذي لم تذكر اسمه أو كنيته، أن "الجيش الإسرائيلي بدا مستعدا لشن عملية وينتظر فقط موافقة المستوى السياسي، حيث قام بإنهاء الاستعدادات كافة اللازمة للعملية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة"، بدعوى أنها تعتبر آخر معاقل حركة حماس في غزة.وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.وأفادت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".ونقلت البوابة عن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية".وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأكد رشوان "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس".وأضافت الصحيفة أن "الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، ودول عربية أخرى".

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