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https://sputnikarabic.ae/20240424/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-رئيس-الاستخبارات-العسكرية-فعل-الصواب-بتقديمه-الاستقالة-من-منصبه-1088259523.html
وزير دفاع إسرائيلي سابق: رئيس الاستخبارات العسكرية فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه
وزير دفاع إسرائيلي سابق: رئيس الاستخبارات العسكرية فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه
سبوتنيك عربي
صرح وزير دفاع إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) المستقيل، أهارون هاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T15:46+0000
2024-04-24T15:50+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوغي يعالون، أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، الجنرال أهارون هاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه لاستقالته من منصبه".وأوضح الجنرال يعالون، والذي شغل أكثر من مصب عسكري، سواء رئيس للمخابرات العسكرية (أمان) أو رئيسا للأركان، أو وزيرا للدفاع في إسرائيل، أن "الجنرال أهارون حاليفا، قد اتخذ القرار الصائب وكان أمرا ضروريا، لكنه في الواقع يسلط الضوء على حقيقة أن المستوى السياسي في تل أبيب، هو المسؤول عن الفشل ولا يعترف حتى بمسؤوليته".وكان رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون هاليفا، قد أبلغ أول أمس الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته في فشل الاستخبارات على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان، إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع غالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد في 7 أكتوبر.وطلب حاليفا من رئيس الأركان مرارًا التنحي، لكن هاليفي طُلب منه الانتظار حتى لا يحدث صدمات في جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء قتاله في قطاع غزة. فيما تم تعيين حاليفا، 56 عامًا، رئيسًا لقسم المخابرات في أكتوبر 2021.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

وزير دفاع إسرائيلي سابق: رئيس الاستخبارات العسكرية فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه

15:46 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 24.04.2024)
© AFP 2023 / Gali Tibbonموشيه يعالون
موشيه يعالون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / Gali Tibbon
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صرح وزير دفاع إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) المستقيل، أهارون هاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوغي يعالون، أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، الجنرال أهارون هاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه لاستقالته من منصبه".
وأوضح الجنرال يعالون، والذي شغل أكثر من مصب عسكري، سواء رئيس للمخابرات العسكرية (أمان) أو رئيسا للأركان، أو وزيرا للدفاع في إسرائيل، أن "الجنرال أهارون حاليفا، قد اتخذ القرار الصائب وكان أمرا ضروريا، لكنه في الواقع يسلط الضوء على حقيقة أن المستوى السياسي في تل أبيب، هو المسؤول عن الفشل ولا يعترف حتى بمسؤوليته".
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وكان رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون هاليفا، قد أبلغ أول أمس الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته في فشل الاستخبارات على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان، إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".
وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع غالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.
وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد في 7 أكتوبر.
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وطلب حاليفا من رئيس الأركان مرارًا التنحي، لكن هاليفي طُلب منه الانتظار حتى لا يحدث صدمات في جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء قتاله في قطاع غزة. فيما تم تعيين حاليفا، 56 عامًا، رئيسًا لقسم المخابرات في أكتوبر 2021.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
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