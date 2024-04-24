https://sputnikarabic.ae/20240424/هل-ينجح-المبعوث-الأممي-في-إحياء-مساعي-السلام-وعدم-التصعيد-في-اليمن؟-1088265934.html

هل ينجح المبعوث الأممي في إحياء مساعي السلام وعدم التصعيد في اليمن؟

هل ينجح المبعوث الأممي في إحياء مساعي السلام وعدم التصعيد في اليمن؟

سبوتنيك عربي

كشفت الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي لليمن، هانس غرونبرغ في المنطقة أن السلام الحقيقي في اليمن لا يزال بعيدا وأن التحركات ليست جديدة ولن تحقق تقدما يتخطى الوضع... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T21:48+0000

2024-04-24T21:48+0000

2024-04-24T21:47+0000

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ما الذي تحققه جولات المبعوث الأممي للسلام في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة عموما والعمليات العسكرية في البحر الأحمر؟بداية يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "إن النقاش حول عملية السلام في الوقت الراهن، أعتقد أنه غير ذي جدوى".البيئة الملائمةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "في الحقيقة ليس هناك مقدمات وليس هناك بيئة ملائمة وليس هناك رغبة لدى الجماعة (أنصار الله) في الذهاب إلى عملية السلام في تلك اللحظة من الصراع في البحر الأحمر والاشتباك في الجبهات والذي عاد بصورة متقطعة".وتابع الشميري: "الأوضاع الراهنة على الأرض سواء في الداخل اليمني أو المحيط الإقليمي توحي بأن لقاءات وتحركات المبعوث الأممي لليمن هانس برونبرغ هي تحصيل حاصل ومحاولة من المبعوث الأممي والأمريكان لـ"فوترة" كل هذه الشبكة الكبيرة من المندوبين والعاملين في اليمن باسم العملية السياسية والعملية الإنسانية".وفيما يتعلق بحديث العليمي (رئيس المجلس الرئاسي) وطلبه ضمانات من "أنصار الله" لاستكمال مساعي السلام يقول الشميري: "حديث العليمي مكرر ودأبت الحكومة الشرعية على تكرار نفس الكلام، لكن ليس هناك أي نجاح، وكل ما يروى الآن عن مسودة تسوية نهائية هو حديث كان سبق طرحه منذ أربعة أشهر ولكن تعطل تماما".الموقف مُعلقويعتقد الشميري،"أن الحالة اليمنية ستبقى معلقة ولن تفضي إلا إلى هدن متقطعة وأحيانا هدن ليست منضبطة كما هو الحال في هذه الهدنة التي نرى أن فيها كثير من الاشتباك وإن كانت صواريخ الحوثي لم تذهب بعيدا إلى المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق الإيراني السعودي".وأشار الباحث اليمني، إلى أن "حديث العليمي عن ضمانات حديث يثير أحيانا الشفقة ويثير الاستغراب والدهشة، فأي ضمانات يمكن أن تعطيها الجماعة الحوثية ومن الذي يضمن الجماعة، هناك أحاديث وأساطير في السياسة أحيانا خارج نطاق المنطق وخارج الواقعية السياسية وخارج كل الظروف الموجودة الآن، والتي تقول شيئا آخر يخالف ما يطرحه المبعوث الأممي أو الأمريكان أو حتى المبادرات الخليجية أو العمانية وغيرها من المبادرات تعتبر ساقطة تماما وخارجة عن أي عملية حقيقية حتى ولو سلام هش".واختتم الشميري: "أعتقد أن أحاديث أو كلمة السلام تم استبدالها في اليمن من الساسة ومن الأمم المتحدة، وليس هناك أجواء أو رغبة أيضا لدى الجماعة الحوثية التي تشعر الآن أنها في حالة عسكرية متقدمة جدا ويطالبون بأشياء لن يستطيع أحد أن يفي بها و خارج نطاق الإمكانيات الشرعية وإمكانية الأمم المتحدة والتحالف العربي أيضا".لقاءات شكليةمن جانبه يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، "المهم في جولة المبعوث الأممي هانس غرونبرغ هو إحياء مساعي السلام وعدم التصعيد في اليمن، و ليس اللقاء بالعليمي رئيس المجلس الرئاسي المشكل و المدعوم من الرياض أو حتى الطرف الآخر داخل المجلس نفسه المتمثل بالمجلس الانتقالي الذي يدعو إلى انفصال الجنوب عن اليمن والمدعوم هو الآخر من قبل أبو ظبي".وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": " المواقف السياسية وحتى العسكرية في اليمن تؤكد وتكشف أن فرقاء المجلس ينظر إليهم وإلى مواقفهم سواء أكانت الداخلية أو لقاءاتهم بالمبعوث الأممي وغيرهم، على أنه لقاءات شكلية لا أقل ولا أكثر، وتحصيل حاصل، لأن ما تريده الرياض وأبو ظبي هو مطروح مسبقًا على طاولة المجلس الرئاسي وأعضائه المكبلين والمنقادين لإملاءات تلك الدولتين كونهم مجردين من السيادة في اتخاذ القرارات".الرياض وصنعاءوأشار الحاج، إلى أن المهم في تحركات المبعوث الأممي بشأن السلام هي تلك اللقاءات والتوافقات التي تمت أو لم يستكمل البعض منها بين الرياض وصنعاء، خاصةً الملف الإنساني والبدء بتسليم المرتبات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وتبادل الأسرى والمعتقلين وفتح الطرقات بين المحافظات اليمنية وفي مقدمتها الطرق من وإلى محافظة تعز ورفع الحظر الكلي على مطار صنعاء الدولي".ومضى بقوله: "الاحتمالية بعدم جدوى الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي بين طرفي النزاع ما زالت قائمة في حال لم تحقق السعودية والإمارات الوصول إلى مصالحها وأهدافها في إقحام اليمنيين في حرب كان من المفترض أن لا يدخلا في إشعال فتيلها، مشيرا إلى أن تحركات المبعوث الأممي هي تحركات غامضة وغير معلنة الأهداف والمساعي وما هو الجديد الذي يحمله لإحداث تحريك في الأوضاع المجمدة منذ سنوات، وفك جمود التوافق بين اليمنيين أنفسهم بعيدا عن أطراف الصراع الإقليمي والدولي والتجاذبات التي ترمي بثقلها على الملف اليمني".ويرى المحلل السياسي، "أن تحركات المبعوث الأممي لا تحمل خارطة معلنة وجديدة سوى في مخيلته ومخيلة بعض الأطراف الإقليمية، أما الفرقاء اليمنيين فيدركون أن تحركات المبعوث الأممي ماهي إلا تحركات في سبيل إحداث توافقات تتوافق مع مصالح دول الإقليم والدول العظمى التي تلعب أدوار هي الأخرى تهدف إلى استمرار الحرب في اليمن وعودة الاقتتال".خارج الجاهزيةوأشار المحلل السياسي، إلى أن صنعاء سوف تتمسك بـ التوافقات التي تمت مع الرياض ولن تتنازل عنها لإحداث أي توافقات يخطوا بها المبعوث الأممي من خلال إلزام السعودية بالإيفاء بما تم التوافق عليه بين الرياض وصنعاء أولا، والمتمثل بتحييد الملفين الإنساني والاقتصادي والعمل على إخراجه إلى الواقع الفعلي والتنفيذي، وما دون ذلك هو احتمال ضعيف في ظل ما حملته تحركات المبعوث الأممي "غرونبرغ" مما يرجح بقاء مسار السلام في اليمن خارج الجاهزية في الوقت الراهن وعودة اشتعال الجبهات مجددا".ويكمل الحاج: "الرياض هي عقدة الحل والربط كما يقال في أي سلام أو عودة للحرب في اليمن، ناهيك عن تصادمات أعضاء المجلس الرئاسي الداخلية وتصدعات مواقفهم، حيث أنهم لا يمتلكون القرار السيادي بفعل هيمنة السعودية والإمارات على أعضاء المجلس".واختتم قائلا: " صنعاء وصلت إلى مرحلة متقدمة من التوافق الداخلي والتوافق الملحوظ في العلاقة التي توسُّس لحلول وحلحلة للملف اليمني، وتوافقات صنعاء والرياض من المؤكد أنها لن تكون في معزل عن اشتراطات صنعاء على المبعوث الأممي في تحركاته الأخيرة لإحلال السلام في اليمن".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين في خليج عدن، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية استهدفت سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".وأضاف البيان أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة "MSC VERACRUZ" الإسرائيلية في المحيط الهندي، بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافَهما بنجاح".وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن، وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، قالت جماعة "أنصار الله"، إنها وسّعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, حصري, تقارير سبوتنيك, منظمة الأمم المتحدة