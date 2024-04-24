https://sputnikarabic.ae/20240424/-السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-اتخذت-خيارا-لصالح-الحرب-1088260264.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا اتخذت خيارا لصالح الحرب
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا اتخذت خيارا لصالح الحرب
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا وبعد أن خصصت مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لكييف، اتخذت خيارًا لصالح الحرب ووضعت... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T16:33+0000
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وقال أنطونوف للصحفيين: "لقد اختارت أمريكا خيار الحرب، وانحازت إلى جانب الشر ودعمت الفاشية، ومن أجل مجمعها الصناعي العسكري الجشع الذي لا يشبع، تضحي الإدارة بحياة الناس العاديين، وبقرارهم. وضع السياسيون المحليون حدًا فعليًا لمصير دولة بأكملها، والتي يتم استخدامها كبش فداء ضد روسيا".وقال أنطونوف: "المساعدة الأمريكية لن تنقذ زيلينسكي، وسيتم تدمير الأسلحة الجديدة، وسيتم تحقيق مهام وأهداف العملية العسكرية الخاصة".وتابع أنطونوف: "الولايات المتحدة منخرطة في تحقيق التوازن على أرض محترقة، وذلك يجعلها تقف على حافة هاوية الصراع مع القوى النووية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب لبلاده، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.وأوضح بايدن أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات، التي تتعرض لها سيادتهم"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20240424/بايدن-يوقع-قانونا-بشأن-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1088258517.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/الكرملين-دفعات-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-لن-تغير-الوضع-على-الجبهة---1088245024.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا اتخذت خيارا لصالح الحرب
16:33 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 17:05 GMT 24.04.2024)
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا وبعد أن خصصت مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لكييف، اتخذت خيارًا لصالح الحرب ووضعت حداً لمصير أوكرانيا، التي تحولت إلى قوة ضاربة مناهضة لروسيا.
وقال أنطونوف للصحفيين: "لقد اختارت أمريكا خيار الحرب، وانحازت إلى جانب الشر ودعمت الفاشية، ومن أجل مجمعها الصناعي العسكري الجشع الذي لا يشبع، تضحي الإدارة بحياة الناس العاديين، وبقرارهم. وضع السياسيون المحليون حدًا فعليًا لمصير دولة بأكملها، والتي يتم استخدامها كبش فداء ضد روسيا".
واتهم أنطونوف الإدارة الأمريكية بانتهاك التزامها بموجب ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في تحمل "مسؤولية خاصة تجاه السلام والأمن الدوليين".
وقال أنطونوف: "المساعدة الأمريكية لن تنقذ زيلينسكي، وسيتم تدمير الأسلحة الجديدة، وسيتم تحقيق مهام وأهداف العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف أنطونوف: "خليط متفجر من القوانين (التشريعات الأمريكية لدعم أوكرانيا) يعبر عن عداء متشدد يترسخ في وعي الدوائر الحاكمة المحلية، ويوجه ضربة قاسية لاحتمالات إحياء افتراضي للعلاقات الروسية - الأمريكية في المستقبل".
وتابع أنطونوف: "الولايات المتحدة منخرطة في تحقيق التوازن على أرض محترقة، وذلك يجعلها تقف على حافة هاوية الصراع مع القوى النووية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب
لبلاده، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.
وقال بايدن في خطاب متلفز: "لقد وقّعت للتو على مشروع قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووافق عليه مجلس الشيوخ
، أمس الثلاثاء، وهو سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا ويواصل قيادة أمريكا في العالم، والجميع يعلم ذلك".
وأوضح بايدن أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات، التي تتعرض لها سيادتهم"، على حد تعبيره.