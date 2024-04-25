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https://sputnikarabic.ae/20240425/حماس-حال-قيام-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-سنضم-جناحنا-العسكري-إلى-الجيش-الوطني-1088274259.html
"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني
"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، استعدادها لدمج الذراع العسكرية "كتائب القسام" التابع للحركة بالجيش الوطني مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:21+0000
2024-04-25T09:21+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": أنه "في حال قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع حفظ حق العودة للاجئين يمكن أن تدمج كتائب القسام في الجيش الوطني".ويشار إلى أن تقارير صحفية قد نقلت عن خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائد غزة، أن حماس مستعدة لنزع سلاحها والتحول لحزب سياسي إذا تم إقامة دولة فلسطينية.وشدد المسؤول بـ"حماس" على أن الحركة ستقبل "بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وغزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود عام 1967، وإذا حدث ذلك، فسيتم حل الجناح العسكري للجماعة".ولفت خليل الحية إلى أن "كل تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين، تدل على أنهم عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم تحولوا إلى أحزاب سياسية، والقوات المقاتلة المدافعة عنهم تحولت إلى الجيش الوطني".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/حماس-تحدد-شروط-إلقاء-سلاحها-وتحولها-إلى-حزب-سياسي-1088273957.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-نسير-نحو-الهاوية-وعلينا-تشكيل-حكومة-وحدة-قبل-تفكك-المجتمع-1088271398.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني

09:21 GMT 25.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، استعدادها لدمج الذراع العسكرية "كتائب القسام" التابع للحركة بالجيش الوطني مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
موسكو - سبوتنيك. أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": أنه "في حال قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع حفظ حق العودة للاجئين يمكن أن تدمج كتائب القسام في الجيش الوطني".
مؤتمر صحفي للقيادي في حماس خليل الحية خلال زيارة دمشق - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
"حماس" تحدد شروط إلقاء سلاحها وتحولها إلى حزب سياسي
09:15 GMT
ويشار إلى أن تقارير صحفية قد نقلت عن خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائد غزة، أن حماس مستعدة لنزع سلاحها والتحول لحزب سياسي إذا تم إقامة دولة فلسطينية.
وشدد المسؤول بـ"حماس" على أن الحركة ستقبل "بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وغزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود عام 1967، وإذا حدث ذلك، فسيتم حل الجناح العسكري للجماعة".
ولفت خليل الحية إلى أن "كل تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين، تدل على أنهم عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم تحولوا إلى أحزاب سياسية، والقوات المقاتلة المدافعة عنهم تحولت إلى الجيش الوطني".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نسير نحو الهاوية وعلينا تشكيل حكومة وحدة قبل تفكك المجتمع
08:03 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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