https://sputnikarabic.ae/20240425/حماس-حال-قيام-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-سنضم-جناحنا-العسكري-إلى-الجيش-الوطني-1088274259.html

"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني

"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، استعدادها لدمج الذراع العسكرية "كتائب القسام" التابع للحركة بالجيش الوطني مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T09:21+0000

2024-04-25T09:21+0000

2024-04-25T09:21+0000

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موسكو - سبوتنيك. أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك": أنه "في حال قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع حفظ حق العودة للاجئين يمكن أن تدمج كتائب القسام في الجيش الوطني".ويشار إلى أن تقارير صحفية قد نقلت عن خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائد غزة، أن حماس مستعدة لنزع سلاحها والتحول لحزب سياسي إذا تم إقامة دولة فلسطينية.وشدد المسؤول بـ"حماس" على أن الحركة ستقبل "بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وغزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود عام 1967، وإذا حدث ذلك، فسيتم حل الجناح العسكري للجماعة".ولفت خليل الحية إلى أن "كل تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين، تدل على أنهم عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم تحولوا إلى أحزاب سياسية، والقوات المقاتلة المدافعة عنهم تحولت إلى الجيش الوطني".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل