https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-ألماني-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-أحد-أهم-المحاور--1088312339.html
إعلام ألماني: القوات الأوكرانية تنهار على أحد أهم المحاور
إعلام ألماني: القوات الأوكرانية تنهار على أحد أهم المحاور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنهار وتفقد الأرض شمال غربي أفدييفكا. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T14:24+0000
2024-04-26T14:24+0000
2024-04-26T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في تلك الوسائل: "لا يمكن القول إن الجبهة بأكملها انهارت، لكن في بعض الأماكن يكون خط المواجهة هشاً للغاية، ويجب الاعتراف بذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
إعلام ألماني: القوات الأوكرانية تنهار على أحد أهم المحاور
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنهار وتفقد الأرض شمال غربي أفدييفكا.
وجاء في تلك الوسائل: "لا يمكن القول إن الجبهة بأكملها انهارت، لكن في بعض الأماكن يكون خط المواجهة هشاً للغاية، ويجب الاعتراف بذلك".
وشدد الصحفي الألماني، كريستوف فانر، في تقرير لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية، أن الجيش الروسي يمضي قدما في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوط هائلة، وأن الوضع في أوشيريتينو كارثي تمامًا بالنسبة للجيش الأوكراني.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.