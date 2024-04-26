https://sputnikarabic.ae/20240426/ضابط-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-للاهتمام-عن-الجيش-الروسي-1088318577.html
ضابط أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام عن الجيش الروسي
ضابط أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام عن الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يعمل بفعالية ويستجيب للتغيرات في ساحة المعركة في منطقة العملية الخاصة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T20:11+0000
2024-04-26T20:11+0000
2024-04-26T20:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة: "الجيش الروسي اليوم عبارة عن آلة تم إنشاؤها لخوض الحروب الحديثة، وهي موجودة للقيام بشيء واحد، القتال بأكثر الطرق فعالية في العالم".وأشار ريتر إلى أن روسيا حققت قفزة كبيرة في حماية القوات من الطائرات دون طيار، والتي أدى إدخالها في السنوات الأخيرة إلى ثورة حقيقية في الشؤون العسكرية.وأوضح ريتر أن الروس يقاتلون طائرات العدو دون طيار بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة وبمساعدة حلول غير قياسية مثل القذائف الفولاذية المثبتة على المركبات المدرعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانياودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام عن الجيش الروسي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يعمل بفعالية ويستجيب للتغيرات في ساحة المعركة في منطقة العملية الخاصة.
وقال ريتر خلال مقابلة: "الجيش الروسي اليوم عبارة عن آلة تم إنشاؤها لخوض الحروب الحديثة، وهي موجودة للقيام بشيء واحد، القتال بأكثر الطرق فعالية في العالم".
وتابع: "أحد الجوانب الرئيسية لفعاليتها هو القدرة على الاستجابة الفورية للتغيرات التي تحدث في ساحة المعركة".
وأشار ريتر إلى أن روسيا حققت قفزة كبيرة في حماية القوات من الطائرات دون طيار، والتي أدى إدخالها في السنوات الأخيرة إلى ثورة حقيقية في الشؤون العسكرية.
وأوضح ريتر أن الروس يقاتلون طائرات العدو دون طيار بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة وبمساعدة حلول غير قياسية مثل القذائف الفولاذية المثبتة على المركبات المدرعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.