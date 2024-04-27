الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240427/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-منشأة-عسكرية-وبنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1088324468.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف منشأة عسكرية لـ"حزب الله" في الريحان جنوبي لبنان". 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:31+0000
2024-04-27T08:31+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائراته قصفت مبنى عسكريا في كفركلا جنوبي لبنان، وبنى تحتية لحزب الله في كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "مقتل اثنين من مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل بالمناطق الحدودية بين البلدين".وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله، في بيان له، إن "المقاومة تزف الشهيد رافع فايز حسان مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد فرج الله علي حمود مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".وأمس الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال حزب الله في بيان له، إنه "نفذ في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان". وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sputnikarabic.ae/20240424/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قضينا-على-نصف-قادة-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1088252280.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

08:31 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف منشأة عسكرية لـ"حزب الله" في الريحان جنوبي لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائراته قصفت مبنى عسكريا في كفركلا جنوبي لبنان، وبنى تحتية لحزب الله في كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "مقتل اثنين من مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل بالمناطق الحدودية بين البلدين".
وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله، في بيان له، إن "المقاومة تزف الشهيد رافع فايز حسان مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد فرج الله علي حمود مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".
وأمس الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال حزب الله في بيان له، إنه "نفذ في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على نصف قادة "حزب الله" في جنوب لبنان
24 أبريل, 12:57 GMT
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".
وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTПалестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حماس" تتلقى رد إسرائيل الرسمي على هدنة غزة05:42 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала