https://sputnikarabic.ae/20240427/الجيش-الروسي-ينفذ-35-ضربة-مشتركة-على-منشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي-1088332422.html

الجيش الروسي ينفذ 35 ضربة مشتركة على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

الجيش الروسي ينفذ 35 ضربة مشتركة على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو على منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا خلال... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T13:21+0000

2024-04-27T13:21+0000

2024-04-27T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي، بأنه تم تنفيذ 35 ضربة مشتركة بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة من البحر والجو، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "خنجر"، وكذلك الطائرات الجوية من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب منشآت صناعة الطاقة في أوكرانيا، والمجمع الصناعي العسكري ومؤسسات البنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاع الجوي، والترسانات، ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح القوارب المسيرة والطائرات الجوية من دون طيار.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات 13 الأوكراني في مناطق غلوشكوفكا، بتروبافلوفكا، سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا، ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 255 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة آلية، و27 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777".وقامت وحدات من مجموعة "فوستوك" بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58، والألوية الميكانيكية رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 102، و106، و128، واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا، في مناطق أوغليدار، أوروزهاينوي، ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوي وغولياي فيلد في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 825 عسكريًا، ودبابتين، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و28 مركبة آلية، و11 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك تسعة مدافع هاوتزر مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبولندا، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحرر-نوفوميخايلوفكا-وبوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1088331982.html

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روسيا, رصد عسكري