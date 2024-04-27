https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحرر-نوفوميخايلوفكا-وبوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1088331982.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحرر نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحرر نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام قوات من مجموعة "الجنوب" بتحرير نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دوينتسك الشعبية وتقدمت في عمق الدفاعات... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T13:11+0000
2024-04-27T13:11+0000
2024-04-27T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: ضربت مجموعة "الجنوب" القوة البشرية والمعدات لطائرتين وأربعة ألوية هجومية وعشرة ألوية ميكانيكية أوكرانية في مناطق أندريفكا وبيلوغوروفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا وماكسيميليانوفكا ومينكوفكا وباراسكوفيفكا وسبورنو وأوستروي في دونيتسك". بالإضافة إلى ذلك، تم صد 19 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من اللواء 46 الجوي، والهجوم الجوي الثمانين، والألوية الميكانيكية 28، و33، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا، وغورغيفكا، وبوبيدا، وكراسنوغوروفكا، وتشاسوف يار وغرب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال أسبوع، فقد العدو على هذا المحور أكثر من 3890 عسكريًا وأربع دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة و51 مركبة و22 مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" وخمس مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم777". كما تم تدمير 17 محطة للحرب الإلكترونية و22 مستودع ذخيرة ميداني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الجيش-الروسي-ينفذ-35-ضربة-مشتركة-على-منشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي-1088332422.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحرر نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك
13:11 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 27.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام قوات من مجموعة "الجنوب" بتحرير نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دوينتسك الشعبية وتقدمت في عمق الدفاعات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: ضربت مجموعة "الجنوب" القوة البشرية والمعدات لطائرتين وأربعة ألوية هجومية وعشرة ألوية ميكانيكية أوكرانية في مناطق أندريفكا وبيلوغوروفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا وماكسيميليانوفكا ومينكوفكا وباراسكوفيفكا وسبورنو وأوستروي في دونيتسك".
بالإضافة إلى ذلك، تم صد 19 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من اللواء 46 الجوي، والهجوم الجوي الثمانين، والألوية الميكانيكية 28، و33، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا، وغورغيفكا، وبوبيدا، وكراسنوغوروفكا، وتشاسوف يار وغرب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلال أسبوع، فقد العدو على هذا المحور أكثر من 3890 عسكريًا وأربع دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة و51 مركبة و22 مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" وخمس مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم777". كما تم تدمير 17 محطة للحرب الإلكترونية و22 مستودع ذخيرة ميداني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.