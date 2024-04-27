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https://sputnikarabic.ae/20240427/مسؤول-إيراني-يكشف-تفاصيل-مشروع-بناء-الأسوار-والجدار-على-حدود-البلاد-1088324224.html
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل مشروع بناء الأسوار والجدار على حدود البلاد
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل مشروع بناء الأسوار والجدار على حدود البلاد
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية وتنفيذ القانون، مجيد مير أحمدي، أن "استمرار تنفيذ مشروع إغلاق الحدود عبر مد الأسوار والجدار والأنظمة الإلكترونية... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:17+0000
2024-04-27T08:17+0000
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وقال مير أحمدي إن "أحد الإجراءات الأكثر جدارة وحسماً للحكومة الحالية هي اتخاذ القرار والاستثمار لإغلاق الحدود بالجدار"، مضيفًا أن "أكثر من 20 مليار دولار من البضائع المهربة التي تدخل أو تخرج من البلاد كل عام ليست سوى جزء من الأضرار الاقتصادية عبر الحدود المفتوحة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأكد أن "رئيس الجمهورية وافق بسرعة على حل هذه القضية وأمر بتوفير 3 مليارات يورو لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال 5 سنوات"، مشددًا على ضرورة أن تبدأ القوات المسلحة بسرعة عملية إغلاق الحدود.وردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق الحدود يكون على شكل بناء جدار فقط أم يتم بطريقة أخرى، قال: "إن إغلاق الحدود هو خطة شاملة يتم تنفيذها في عدة طبقات، سواء على شكل أسوار أو على شكل جدران وأنظمة ذكية لمراقبة الحدود".وكانت باكستان وإيران اتفقتا، الأسبوع الماضي، على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني.جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية، فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخبارية.كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن، وقرر الجانبان زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، التي كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان، الذي كان في زيارة لبلاده وقتها.كما قامت باكستان، في اليوم التالي، باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني، حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.
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مسؤول إيراني يكشف تفاصيل مشروع بناء الأسوار والجدار على حدود البلاد

08:17 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEجفاف قاع نهر الكلال في مدينة بدرة العراقية قرب الحدود مع إيران- 28 أغسطس 2023
جفاف قاع نهر الكلال في مدينة بدرة العراقية قرب الحدود مع إيران- 28 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية وتنفيذ القانون، مجيد مير أحمدي، أن "استمرار تنفيذ مشروع إغلاق الحدود عبر مد الأسوار والجدار والأنظمة الإلكترونية لتعزيز أمن البلاد ومنع تهريب البشر والأسلحة".
وقال مير أحمدي إن "أحد الإجراءات الأكثر جدارة وحسماً للحكومة الحالية هي اتخاذ القرار والاستثمار لإغلاق الحدود بالجدار"، مضيفًا أن "أكثر من 20 مليار دولار من البضائع المهربة التي تدخل أو تخرج من البلاد كل عام ليست سوى جزء من الأضرار الاقتصادية عبر الحدود المفتوحة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "رئيس الجمهورية وافق بسرعة على حل هذه القضية وأمر بتوفير 3 مليارات يورو لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال 5 سنوات"، مشددًا على ضرورة أن تبدأ القوات المسلحة بسرعة عملية إغلاق الحدود.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
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وردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق الحدود يكون على شكل بناء جدار فقط أم يتم بطريقة أخرى، قال: "إن إغلاق الحدود هو خطة شاملة يتم تنفيذها في عدة طبقات، سواء على شكل أسوار أو على شكل جدران وأنظمة ذكية لمراقبة الحدود".
وكانت باكستان وإيران اتفقتا، الأسبوع الماضي، على خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني.
جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الإيراني أحمد وحيدي ووزير القانون الإيراني أمين حسين رحيمي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان.
ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الباكستانية، فإن الجانبين اتفقا على خطة عمل مشتركة للتعامل مع خطر الإرهاب، مع مواصلة تحسين الدعم المتبادل وتبادل المعلومات الاستخبارية.
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3 ديسمبر 2023, 18:41 GMT
كما تم التوافق بين الطرفين على توقيع اتفاقية أمنية في هذا السياق في أقرب وقت ممكن، وقرر الجانبان زيادة التعاون في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك خطوات لمنع التهريب والاتجار بالمخدرات.
وتتسبب الجماعات المسلحة بين فينة وأخرى بتوتر العلاقات بين باكستان وإيران، مثلما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث شهد البلدان حالة من التوتر لعدة أيام بعد قصف متبادل بين الطرفين.
وكانت إيران قد استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ مجموعات تابعة لجماعة "جيش العدل"، وهي منظمة بلوشية شبه عسكرية، التي كثفت نشاطها العسكري ضد مراكز الأمن والشرطة الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة.
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
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وردا على ذلك اتخذت باكستان عدة خطوات دبلوماسية حاسمة مثل سحب السفير الباكستاني لدى إيران ومنع عودة السفير الإيراني لدى باكستان، الذي كان في زيارة لبلاده وقتها.
كما قامت باكستان، في اليوم التالي، باستهداف ثلاثة مواقع في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني، حيث استهدفت مواقع تابعة لـ"جيش تحرير بلوشستان" و"جبهة بلوشستان" وهي جماعات انفصالية بلوشية مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية.
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