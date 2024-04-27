مصدر: القوات الروسية تضرب أنظمة الطاقة الأوكرانية

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
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عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
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مساحة حرة
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-أنظمة-الطاقة-الأوكرانية-1088322986.html
مصدر: القوات الروسية تضرب أنظمة الطاقة الأوكرانية
مصدر: القوات الروسية تضرب أنظمة الطاقة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت نظام الطاقة في أوكرانيا، وتعرضت محطات الطاقة الحرارية في أجزاء مختلفة من... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:40+0000
2024-04-27T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجمات على محطات الطاقة الحرارية في مدينة بورشتين في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك، وستري في مقاطعة لفوف، وكريفوي روغ ولاديجين في مقاطعة فينيتسا، وقد تم تدمير محطة الطاقة الحرارية هذه سابقًا، وربما تم إصلاحها، وتم ضربها الأن".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، بأنها نزع للسلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في آذار/مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.وأضاف: "قواتنا المسلحة لا ترد بنفس الشكل على تلك الجرائم، التي يرتكبها المسلحون الأوكرانيون. وفي آذار/مارس، وباستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مُسيّرة، تم تنفيذ 190 ضربة جماعية، وضربتين مكثفتين على أوكرانيا. وتم تدمير مرافق للبنية التحتية العسكرية وللطاقة".إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-66-مسيرة-أوكرانية-فوق-كراسنودار-واثنتين-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088320970.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: القوات الروسية تضرب أنظمة الطاقة الأوكرانية

07:40 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت نظام الطاقة في أوكرانيا، وتعرضت محطات الطاقة الحرارية في أجزاء مختلفة من البلاد للهجوم.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجمات على محطات الطاقة الحرارية في مدينة بورشتين في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك، وستري في مقاطعة لفوف، وكريفوي روغ ولاديجين في مقاطعة فينيتسا، وقد تم تدمير محطة الطاقة الحرارية هذه سابقًا، وربما تم إصلاحها، وتم ضربها الأن".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، بأنها نزع للسلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 66 مسيرة أوكرانية فوق كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم
05:09 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في آذار/مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.
وأضاف: "قواتنا المسلحة لا ترد بنفس الشكل على تلك الجرائم، التي يرتكبها المسلحون الأوكرانيون. وفي آذار/مارس، وباستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مُسيّرة، تم تنفيذ 190 ضربة جماعية، وضربتين مكثفتين على أوكرانيا. وتم تدمير مرافق للبنية التحتية العسكرية وللطاقة".
إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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