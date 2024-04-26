https://sputnikarabic.ae/20240426/هولندا-تثير-أزمة-بين-ألمانيا-وفرنسا-ما-حجم-قوة-سلاح-الغواصات-في-أوروبا-1088314987.html

أزمة بين ألمانيا وفرنسا.. ما حجم سلاح الغواصات في أوروبا؟

أزمة بين ألمانيا وفرنسا.. ما حجم سلاح الغواصات في أوروبا؟

سبوتنيك عربي

يصل عدد دول العالم التي تمتلك غواصات حربية إلى 43 دولة، بينها هولندا، التي يضم أسطولها 3 غواصات وتخطط لامتلاك 4 غواصات أخرى خلال الـ10 سنوات المقبلة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T16:02+0000

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وأثارت مناقصة الغواصات الخاصة بهولندا أزمة بين ألمانيا وفرنسا، وظهر ذلك في رفض شركة "تيسن كروب" الألمانية لاختيار شركة "نافال غروب" الفرنسية لتنفيذها، ومطالبتها بالكشف عن معايير اختيار المشروع الفرنسي بدلا من الألماني.غواصات الدول الأوروبيةيتراوح حجم ما تملكه أساطيل الدول الأوروبية من غواصات بين غواصة واحدة و11 غواصة، ولا يوجد أي منها ضمن أضخم 9 أساطيل غواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، التي ترصد حجم ما تملكه كل دولة أوروبية من غواصات وترتيبها أوروبيا وعالميا.الغواصات الأوروبية والروسيةوتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي ما تملكه الجيوش الأوربية من غواصات لا يتجاوز 64 غواصة، ما يعني أن جميع أسلحة الغواصات في أوروبا لا تساوي قوة أسطول الغواصات الروسية، الذي يضم 65 غواصة ويحتل المرتبة الأولى عالميا.ويضاف إلى ذلك، فإن قوة الغواصات الروسية لديها ميزة أخرى تتعلق بنوعية الغواصات سواء كانت تقليدية أو نووية، وما يحمله كل منها من تقنيات قتالية وأسلحة هجومية، يمكن لأحدها أن يحول مدنا أوروبيا إلى ركام في دقائق معدودة، في وقت الحرب.

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https://sputnikarabic.ae/20240116/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-نووية-وتقليدية-في-2024-1085073995.html

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