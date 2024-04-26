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إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو
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أزمة بين ألمانيا وفرنسا.. ما حجم سلاح الغواصات في أوروبا؟
أزمة بين ألمانيا وفرنسا.. ما حجم سلاح الغواصات في أوروبا؟
سبوتنيك عربي
يصل عدد دول العالم التي تمتلك غواصات حربية إلى 43 دولة، بينها هولندا، التي يضم أسطولها 3 غواصات وتخطط لامتلاك 4 غواصات أخرى خلال الـ10 سنوات المقبلة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T16:02+0000
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وأثارت مناقصة الغواصات الخاصة بهولندا أزمة بين ألمانيا وفرنسا، وظهر ذلك في رفض شركة "تيسن كروب" الألمانية لاختيار شركة "نافال غروب" الفرنسية لتنفيذها، ومطالبتها بالكشف عن معايير اختيار المشروع الفرنسي بدلا من الألماني.غواصات الدول الأوروبيةيتراوح حجم ما تملكه أساطيل الدول الأوروبية من غواصات بين غواصة واحدة و11 غواصة، ولا يوجد أي منها ضمن أضخم 9 أساطيل غواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، التي ترصد حجم ما تملكه كل دولة أوروبية من غواصات وترتيبها أوروبيا وعالميا.الغواصات الأوروبية والروسيةوتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي ما تملكه الجيوش الأوربية من غواصات لا يتجاوز 64 غواصة، ما يعني أن جميع أسلحة الغواصات في أوروبا لا تساوي قوة أسطول الغواصات الروسية، الذي يضم 65 غواصة ويحتل المرتبة الأولى عالميا.ويضاف إلى ذلك، فإن قوة الغواصات الروسية لديها ميزة أخرى تتعلق بنوعية الغواصات سواء كانت تقليدية أو نووية، وما يحمله كل منها من تقنيات قتالية وأسلحة هجومية، يمكن لأحدها أن يحول مدنا أوروبيا إلى ركام في دقائق معدودة، في وقت الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20240426/فضيحة-بسبب-مناقصة-توريد-غواصات--إلى-هولندا-1088295175.html
https://sputnikarabic.ae/20240116/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-نووية-وتقليدية-في-2024-1085073995.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا

أزمة بين ألمانيا وفرنسا.. ما حجم سلاح الغواصات في أوروبا؟

16:02 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / ludovic Marinغواصة فرنسية نووية من الجيل الجديد Suffren
غواصة فرنسية نووية من الجيل الجديد Suffren - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / ludovic Marin
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يصل عدد دول العالم التي تمتلك غواصات حربية إلى 43 دولة، بينها هولندا، التي يضم أسطولها 3 غواصات وتخطط لامتلاك 4 غواصات أخرى خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأثارت مناقصة الغواصات الخاصة بهولندا أزمة بين ألمانيا وفرنسا، وظهر ذلك في رفض شركة "تيسن كروب" الألمانية لاختيار شركة "نافال غروب" الفرنسية لتنفيذها، ومطالبتها بالكشف عن معايير اختيار المشروع الفرنسي بدلا من الألماني.
غواصة فرنسية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
07:44 GMT

غواصات الدول الأوروبية

يتراوح حجم ما تملكه أساطيل الدول الأوروبية من غواصات بين غواصة واحدة و11 غواصة، ولا يوجد أي منها ضمن أضخم 9 أساطيل غواصات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، التي ترصد حجم ما تملكه كل دولة أوروبية من غواصات وترتيبها أوروبيا وعالميا.
اليونان: لديها 11 غواصة تجعلها في المرتبة الأولى أوروبيا ورقم 10 عالميا.
بريطانيا: تأتي في المرتبة الثانية أوروبيا والـ11 عالميا بـ10 غواصات.
فرنسا: تحتل المرتبة الثالثة أوروبيا والـ12 عالميا بـ9 غواصات.
إيطاليا: تحتل المرتبة الرابعة أوروبيا والـ14 عالميا بـ8 غواصات.
ألمانيا: تمثل خامس قوة غواصات في أوروبا ورقم 19 عالميا بـ6 غواصات.
النرويج: تحتل المرتبة الـ6 أوروبيا ورقم 20 عالميا بـ6 غواصات.
السويد: تأتي في المرتبة رقم 7 أوروبيا ورقم 23 عالميا بـ5 غواصات.
هولندا: يضم أسطولها 3 غواصات تجعلها في المرتبة الـ8 أوروبيا ورقم 33 عالميا.
إسبانيا: لديها 3 غواصات تجعلها في المرتبة الـ9 أوروبيا ورقم 35 عالميا.
البرتغال: تمتلك غواصتين فقط وتأتي في المرتبة الـ10 أوروبيا ورقم 40 عالميا.
بولندا: تأتي في المرتبة الـ11 أوروبيا ورقم 43 عالميا بغواصة واحدة.
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
من يملك أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في 2024؟
16 يناير, 20:49 GMT

الغواصات الأوروبية والروسية

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي ما تملكه الجيوش الأوربية من غواصات لا يتجاوز 64 غواصة، ما يعني أن جميع أسلحة الغواصات في أوروبا لا تساوي قوة أسطول الغواصات الروسية، الذي يضم 65 غواصة ويحتل المرتبة الأولى عالميا.
ويضاف إلى ذلك، فإن قوة الغواصات الروسية لديها ميزة أخرى تتعلق بنوعية الغواصات سواء كانت تقليدية أو نووية، وما يحمله كل منها من تقنيات قتالية وأسلحة هجومية، يمكن لأحدها أن يحول مدنا أوروبيا إلى ركام في دقائق معدودة، في وقت الحرب.
© Sputnikغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
غواصة الصواريخ الباليستية كنياز بوجارسكي مشروع 955أ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
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