https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-روسيا-حققت-نقلة-نوعية-لامتلاك-جيش-أقوى-1088353666.html
إعلام: روسيا حققت نقلة نوعية لامتلاك جيش أقوى
إعلام: روسيا حققت نقلة نوعية لامتلاك جيش أقوى
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أسبانية، بأن القوات المسلحة الروسية تتطور "بوتيرة متسارعة". 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:00+0000
2024-04-28T11:00+0000
2024-04-28T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
وقالت صحيفة "باييس": "الجيش الروسي يتطور بوتيرة متسارعة. الحقيقة هي أن روسيا "أصبحت أقوى عسكريًا اليوم" ما كان عليه في بداية الصراع".وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، قال قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات المسلحة الأوكرانية في توفير الذخيرة. وأشار أيضًا إلى أن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من كتلة الناتو بأكملها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: روسيا حققت نقلة نوعية لامتلاك جيش أقوى
أفادت صحيفة أسبانية، بأن القوات المسلحة الروسية تتطور "بوتيرة متسارعة".
وقالت صحيفة "باييس": "الجيش الروسي يتطور بوتيرة متسارعة. الحقيقة هي أن روسيا "أصبحت أقوى عسكريًا اليوم" ما كان عليه في بداية الصراع".
وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يدركان أن روسيا حققت "قفزة نوعية" من أجل الحصول على جيش أقوى ما كان عليه في بداية العملية الخاصة.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، قال قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات المسلحة الأوكرانية في توفير الذخيرة. وأشار أيضًا إلى أن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من كتلة الناتو بأكملها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.