https://sputnikarabic.ae/20240418/3-أخطاء-ارتكبها-ماكرون-دمرت-علاقة-بلاده-مع-روسيا-دبلوماسي-روسي-يحددها-1088065045.html
3 أخطاء ارتكبها ماكرون دمرت علاقة بلاده مع روسيا... دبلوماسي روسي يحددها
3 أخطاء ارتكبها ماكرون دمرت علاقة بلاده مع روسيا... دبلوماسي روسي يحددها
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الروسي السابق لدى فرنسا ألكسندر أورلوف، اليوم الخميس، بأن العلاقات بين باريس وموسكو في أدنى مستوياتها، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بثلاث... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T09:38+0000
2024-04-18T09:38+0000
2024-04-18T09:38+0000
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وقال أورلوف لإذاعة" RFI": "علاقاتنا في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. أنا، الذي انخرطت في العلاقات الفرنسية الروسية منذ 50 عامًا، يمكنني القول إنها لم تكن أبدًا سيئة كما هي عليه اليوم. وفي الآونة الأخيرة، ارتكب الرئيس الفرنسي بعض الأخطاء التي زادت من اتساع الهوة التي تفصل بين فرنسا وروسيا اليوم".وتابع السفير السابق، أنه يمكن للمرء بسهولة تخمين رد الفعل على مثل هذه الدعوة، "ثم فكرة السلام خلال الألعاب الأولمبية في باريس، حيث لم تتم دعوة الرياضيين الروس. وثالثا، هذه الدعوة الغريبة لروسيا لحضور احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال (الحلفاء في النورماندي) دون الرئيس الروسي بوتين.... لا يمكن اعتبار هذه الدعوة سوى إهانة".الكرملين يرد على مقترح باريس حول "الهدنة الأولمبية"وقال ماكرون في فبراير/شباط إن الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وخلال اجتماع مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا.4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكرانيوتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها. واتهم زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيس بجر باريس إلى الصراع، وبالعبث، كما انتقدوه لعدم استشارة البرلمان بشأن هذه القضايا.مستشار وزارة الخارجية الأمريكية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإرسال قوات سرا إلى أوكرانياوفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، نقلاً عن مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، أن الوحدة العسكرية الفرنسية، إذا كانت في أوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا ذا أولوية للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الاهتمام-بالملاجئ-يتزايد-في-فرنسا-بعد-كلام-ماكرون-عن-إرسال-قوة-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1087883958.html
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أخبار فرنسا , العالم, روسيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا
3 أخطاء ارتكبها ماكرون دمرت علاقة بلاده مع روسيا... دبلوماسي روسي يحددها
أفاد السفير الروسي السابق لدى فرنسا ألكسندر أورلوف، اليوم الخميس، بأن العلاقات بين باريس وموسكو في أدنى مستوياتها، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بثلاث خطوات في الآونة الأخيرة أدت إلى توسيع الفجوة بين البلدين.
وقال أورلوف لإذاعة" RFI": "علاقاتنا في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. أنا، الذي انخرطت في العلاقات الفرنسية الروسية منذ 50 عامًا، يمكنني القول إنها لم تكن أبدًا سيئة كما هي عليه اليوم. وفي الآونة الأخيرة، ارتكب الرئيس الفرنسي بعض الأخطاء التي زادت من اتساع الهوة التي تفصل بين فرنسا وروسيا اليوم".
ووفقا له، فإن ذلك يشمل تصريح ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، والذي، وهو ما عارضه جميع شركاء فرنسا تقريبًا.
وتابع السفير السابق، أنه يمكن للمرء بسهولة تخمين رد الفعل على مثل هذه الدعوة، "ثم فكرة السلام خلال الألعاب الأولمبية في باريس، حيث لم تتم دعوة الرياضيين الروس. وثالثا، هذه الدعوة الغريبة لروسيا لحضور احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال (الحلفاء في النورماندي) دون الرئيس الروسي بوتين.... لا يمكن اعتبار هذه الدعوة سوى إهانة".
وقال ماكرون في فبراير/شباط إن الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وقال أيضًا إن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب". ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".
وخلال اجتماع مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا.
وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها. واتهم زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيس بجر باريس إلى الصراع، وبالعبث، كما انتقدوه لعدم استشارة البرلمان بشأن هذه القضايا.
وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره الفرنسي سيباستيان ليكورن في محادثة هاتفية إن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيخلق مشاكل لفرنسا نفسها.
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، نقلاً عن مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، أن الوحدة العسكرية الفرنسية، إذا كانت في أوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا ذا أولوية للجيش الروسي.