https://sputnikarabic.ae/20240429/سيناتور-روسي-الناتو-قد-يبدأ-حربا-مباشرة-مع-بلادنا-1088385510.html

سيناتور روسي: الناتو قد يبدأ حربا مباشرة مع بلادنا

سيناتور روسي: الناتو قد يبدأ حربا مباشرة مع بلادنا

سبوتنيك عربي

حذر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، بأن الغرب قد يبدأ حربا عسكرية مباشرة مع روسيا، بسبب تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T16:44+0000

2024-04-29T16:44+0000

2024-04-29T16:45+0000

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وقال بوشكوف: "التحالف الغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع روسيا، وقد يؤدي ذلك إلى انتقاله من الحرب بالوكالة إلى صدام عسكري مباشر بين الناتو وروسيا".وأشار بوشكوف، إلى أن انتصار "حزب الحرب" في الغرب تدل عليه تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول استعداد فرنسا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حول نقل الاقتصاد البريطاني إلى حالة الحرب، و تخصيص المساعدات لكييف من الولايات المتحدة، وتوفير الصواريخ الطويلة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية واحتمال قيام الطيارين الغربيين بالتحليق بطائرات مقاتلة، واحتمال أن يطير الطيارون الغربيون بمقاتلات "إف 16" في أوكرانيا بسبب ضيق الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين".مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهةوفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20240429/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-ما-سيحدث-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1088383599.html

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