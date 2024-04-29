https://sputnikarabic.ae/20240429/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-ما-سيحدث-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1088383599.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أنه إذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الحفاظ على تشاسوف يار، فإنه بعد خسارتها ستسقط... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T15:13+0000
2024-04-29T15:13+0000
2024-04-29T15:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "على خلفية الإخفاقات العسكرية واختراق الجبهة، صرح سيرسكي (ألكسندر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية) بالفعل بأن الوضع أصبح متفاقمًا للغاية وليس جيدًا بشكل عام. إذا استولوا (القوات الروسية) على تشاسوف يار، الآن، فهذا كل شيء. لقد انهارت الجبهة".وأضاف سوسكين أن سيرسكي غير قادر على تغيير الوضع، لأنه لم يتميز أبدا بمواهب القيادة العسكرية العظيمة.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي يمتلك الآن زمام المبادرة على طول خط الجبهة بأكمله ويستمر بدحر قوات العدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف ما سيحدث بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أنه إذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الحفاظ على تشاسوف يار، فإنه بعد خسارتها ستسقط الجبهة بأكملها.
وقال سوسكين، على موقع "يوتيوب": "على خلفية الإخفاقات العسكرية واختراق الجبهة، صرح سيرسكي (ألكسندر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية) بالفعل بأن الوضع أصبح متفاقمًا للغاية وليس جيدًا بشكل عام. إذا استولوا (القوات الروسية) على تشاسوف يار، الآن، فهذا كل شيء. لقد انهارت الجبهة".
وأشار سوسكين إلى أنه تم تحذير الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أنه في مثل هذا السيناريو من غير المرجح أن يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة.
وأضاف سوسكين أن سيرسكي غير قادر على تغيير الوضع، لأنه لم يتميز أبدا بمواهب القيادة العسكرية العظيمة.
وتابع: "حسنًا، لنكن واقعيين، كيف نفوز؟ لكي تفوز، يجب أن تكون لديك موارد، موارد بشرية ونقدية واقتصادية ومادية، ويجب أن يكون لديك إنتاج صناعي، والأسلحة بكميات ضخمة لا تمتلكها أوكرانيا، وإذا لم يحدث ذلك، فكيف يمكنك الفوز؟".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي يمتلك الآن زمام المبادرة على طول خط الجبهة بأكمله ويستمر بدحر قوات العدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.