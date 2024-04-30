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مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة.. صور
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة.. صور
سبوتنيك عربي
منذ أشهر عدة، ما تزال مئات الأسر تعيش في خيام بدائية، منذ أن ضرب الزلزال منطقة الحوز المغربية، في سبتمبر/ أيلول 2023، خاصة بالمناطق التي لن تبدأ بها عملية... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T15:50+0000
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وتعيش الأسر المتضررة منذ ذلك التاريخ ظروفا صعبة، تفاقمها العوامل الطبيعية، إذ عانوا من شدة برودة الطقس في هذه المناطق شتاء، في الوقت الذي يستعدون فيه لاستقبال الصيف الأكثر سخونة وصعوبة بالنسبة لهم هناك.بعض الأسر في مناطق الزلزال تعيش في منازل متنقلة أعدت منذ أشهر، وبعضها ينتظر الانتهاء من البناء في المناطق التي بدأت فيها عمليات إعادة الإعمار، لكن نسبة كبيرة تعيش في الخيام البدائية غير معدة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، فيما يخشى الأهالي من انتشار العقارب والثعابين، في فصل الصيف، حيث تنتشر بشكل كبير خلال الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.في الإطار، تقول الفاعلة الجمعوية التابعة للهلال الأحمر في منطقة أمزمير بإقليم الحوز، نجاة الحسن، إن "مئات الأسر الذين يعيشون في الخيام، لا يمكنهم تحمل درجات الحرارة في المنطقة".تأخر عمليات إعادة الإعماروأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "السلطات بدأت عملية إزالة ركام المنازل اليوم في أولاد مطاع بمنطقة أمزميز، لكن الأشهر المقبلة تحمل الكثير من المصاعب بالنسبة لأهالي المناطق المتضررة".وتابعت الفاعلة الجمعوية أن "المساعدات هي الأخرى بالنسبة للأهالي توقفت منذ شهر رمضان، في حين تواجه العديد من الأسر صعوبة في التأقلم مع الحياة في الوقت الراهن".خيمة واحدة لا تكفيفيما تقول حسنا آيت، التي تعيش مع أسرتها داخل خيمة منذ أحداث الزلزال، إن الظروف الحياتية أصبحت صعبة، وأنهم تحملوا شدة برودة الشتاء، لكن الأمر أصبح مختلفا مع حرارة الصيف، إذ لا يمكن للأطفال تحمل درجات الحرارة العالية في هذه المناطق.ظروف صعبةأوضحت حسنا، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الكثير من الأمور تزيد من صعوبة الأمر هناك، إذ لا تتوفر الحمامات لجميع الأسر بالشكل المناسب، الأمر الذي يزيد صعوبة الوضع، فضلا عن تكدس الفتيات والشباب في خيمة واحدة، مما يقيد حرية الفتيات بشكل كبير، في ظل مناخ صعب، وأتربة وحشرات تهدد حياتهم".جهود حكوميةوبدأت السلطات المغربية إعادة الإعمار في بعض المناطق، لكنها لم تصل بعد إلى مناطق أخرى، حيث تجري عمليات إزالة الركام وحطام المنازل منها.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن "المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب، بلغت 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)".ووفق تصريحات المحافظ، حينها، أن "الحكومة المغربية رصدت 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمواجهة تداعيات الزلزال".وفي 27 سبتمبر 2023، صادقت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.ووفق بيان الحكومة، آنذاك، "ستُعنى الوكالة بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى 5 سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".وفي تصريحات سابقة، قال عبد اللطيف جعايدي، رئيس المكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، إن "عملية إعادة الإعمار تتطلب المزيد من الوقت، فيما تستمر الجهود لإعادة البناء في المناطق المتضررة".وأضاف المسؤول المغربي لـ"سبوتنيك"، أن "السلطات المغربية تواكب باستمرار عمليات الهدم والإزالة، والبدء في الإنشاءات للمنازل وفق الخطط الموضوعة والفترة الزمنية اللازمة، نظرا للعدد الكبير للمتضررين وصعوبة التضاريس هناك".
https://sputnikarabic.ae/20240319/لأول-مرة-خارج-منازلهم-كيف-يقضي-متضررو-زلزال-الحوز-في-المغرب-شهر-رمضان-صور-1087164897.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار المغرب اليوم, زلزال, العالم العربي

مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة.. صور

15:50 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 30.04.2024)
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
منذ أشهر عدة، ما تزال مئات الأسر تعيش في خيام بدائية، منذ أن ضرب الزلزال منطقة الحوز المغربية، في سبتمبر/ أيلول 2023، خاصة بالمناطق التي لن تبدأ بها عملية إعادة الإعمار.
وتعيش الأسر المتضررة منذ ذلك التاريخ ظروفا صعبة، تفاقمها العوامل الطبيعية، إذ عانوا من شدة برودة الطقس في هذه المناطق شتاء، في الوقت الذي يستعدون فيه لاستقبال الصيف الأكثر سخونة وصعوبة بالنسبة لهم هناك.
بعض الأسر في مناطق الزلزال تعيش في منازل متنقلة أعدت منذ أشهر، وبعضها ينتظر الانتهاء من البناء في المناطق التي بدأت فيها عمليات إعادة الإعمار، لكن نسبة كبيرة تعيش في الخيام البدائية غير معدة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، فيما يخشى الأهالي من انتشار العقارب والثعابين، في فصل الصيف، حيث تنتشر بشكل كبير خلال الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
في الإطار، تقول الفاعلة الجمعوية التابعة للهلال الأحمر في منطقة أمزمير بإقليم الحوز، نجاة الحسن، إن "مئات الأسر الذين يعيشون في الخيام، لا يمكنهم تحمل درجات الحرارة في المنطقة".
تأخر عمليات إعادة الإعمار
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "السلطات بدأت عملية إزالة ركام المنازل اليوم في أولاد مطاع بمنطقة أمزميز، لكن الأشهر المقبلة تحمل الكثير من المصاعب بالنسبة لأهالي المناطق المتضررة".

ووفق المتحدثة، فإنه "يصعب على الأهالي تحمل درجات الحرارة تحت خيام بلاستيكية تزيد من درجات الحرارة داخلها، كما يصعب أيضا فتح أبوابها خشية الحشرات الطائرة والثعابين والعقارب".

وتابعت الفاعلة الجمعوية أن "المساعدات هي الأخرى بالنسبة للأهالي توقفت منذ شهر رمضان، في حين تواجه العديد من الأسر صعوبة في التأقلم مع الحياة في الوقت الراهن".
خيمة واحدة لا تكفي
فيما تقول حسنا آيت، التي تعيش مع أسرتها داخل خيمة منذ أحداث الزلزال، إن الظروف الحياتية أصبحت صعبة، وأنهم تحملوا شدة برودة الشتاء، لكن الأمر أصبح مختلفا مع حرارة الصيف، إذ لا يمكن للأطفال تحمل درجات الحرارة العالية في هذه المناطق.
ظروف صعبة
أوضحت حسنا، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الكثير من الأمور تزيد من صعوبة الأمر هناك، إذ لا تتوفر الحمامات لجميع الأسر بالشكل المناسب، الأمر الذي يزيد صعوبة الوضع، فضلا عن تكدس الفتيات والشباب في خيمة واحدة، مما يقيد حرية الفتيات بشكل كبير، في ظل مناخ صعب، وأتربة وحشرات تهدد حياتهم".
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
© Sputnik . mohamed Hemidaمئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر الصيف الأصعب وظروف قاسية تزيد المعاناة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
1/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
2/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
3/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
4/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
5/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
6/6
© Sputnik . mohamed Hemida
مئات الأسر المغربية في مناطق الزلزال تنتظر "الصيف الأصعب" وظروف قاسية تزيد المعاناة
جهود حكومية
وبدأت السلطات المغربية إعادة الإعمار في بعض المناطق، لكنها لم تصل بعد إلى مناطق أخرى، حيث تجري عمليات إزالة الركام وحطام المنازل منها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن "المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب، بلغت 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)".
ووفق تصريحات المحافظ، حينها، أن "الحكومة المغربية رصدت 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمواجهة تداعيات الزلزال".
لأول مرة خارج منازلهم.. كيف يقضي متضررو زلزال الحوز بالمغرب شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
لأول مرة خارج منازلهم... كيف يقضي متضررو زلزال الحوز في المغرب شهر رمضان... صور
19 مارس, 11:57 GMT
وفي 27 سبتمبر 2023، صادقت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.
ووفق بيان الحكومة، آنذاك، "ستُعنى الوكالة بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى 5 سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".
وفي تصريحات سابقة، قال عبد اللطيف جعايدي، رئيس المكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، إن "عملية إعادة الإعمار تتطلب المزيد من الوقت، فيما تستمر الجهود لإعادة البناء في المناطق المتضررة".
وأضاف المسؤول المغربي لـ"سبوتنيك"، أن "السلطات المغربية تواكب باستمرار عمليات الهدم والإزالة، والبدء في الإنشاءات للمنازل وفق الخطط الموضوعة والفترة الزمنية اللازمة، نظرا للعدد الكبير للمتضررين وصعوبة التضاريس هناك".
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