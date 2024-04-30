https://sputnikarabic.ae/20240430/هيئة-بريطانية-تعلن-وقوع-حادث-بحري-قرب-اليمن-1088404969.html

هيئة بريطانية تعلن وقوع حادث بحري قرب اليمن

هيئة بريطانية تعلن وقوع حادث بحري قرب اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها تقريرا يفيد بوقوع حادث على بعد 170 ميلا بحريا جنوب شرقي جزيرة سقطرى اليمنية. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T13:52+0000

2024-04-30T13:52+0000

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وذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس".وتعلن الهيئة البريطانية عن التقارير التي تتلقاها حول الحوادث البحرية عند سواحل اليمن أو بالقرب منها سواء في البحر الأحمر أو خليج عدن، وكان آخرها البلاغ الذي تلقته، أمس الاثنين، حول وقوع حادث بحري على بعد 54 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا اليمنية.ويوم السبت الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إصابة سفينة النفط البريطانية "أندروميدا ستار" بصواريخ مضادة للسفن بالبحر الأحمر، إضافة إلى استهدافها لسفينة إسرائيلية "إم إس سي داروين" في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.وقال زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، إنه "تم استهداف 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة".وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ضمن خطتها المعلنة لدعم الفلسطينيين في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231230/البحرية-البريطانية-تم-الإبلاغ-عن-حادث-بالقرب-من-اليمن-1084589321.html

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