إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-ألماني-يكشف-عن-معاناة-الجيش-الأوكراني-على-خط-المواجهة-1088534523.html
إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة
إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الجيش الأوكراني يعاني من نقص حاد في الميكانيك وقطع الغيار والمواد اللازمة لإصلاح المعدات العسكرية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T15:27+0000
2024-05-04T15:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وجاء في التقرير الذي بثته تلك القنوات: "جنود كتيبة الإصلاح والصيانة ليس لديهم أي أوهام بشأن الوضع على الجبهة، رغم الوعود الجديدة من الغرب".وخلص جندي في القوات المسلحة الأوكرانية لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، قائلا: "لن يقاتل أحد من أجلنا". ووفقا لوسائل إعلام غربية فإن الجيش الأوكراني يشكو من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وللحصول عليها، عليك تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى، ولكن حتى هو لديه كميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240504/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانيين-1088528613.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة

15:27 GMT 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الجيش الأوكراني يعاني من نقص حاد في الميكانيك وقطع الغيار والمواد اللازمة لإصلاح المعدات العسكرية.
وجاء في التقرير الذي بثته تلك القنوات: "جنود كتيبة الإصلاح والصيانة ليس لديهم أي أوهام بشأن الوضع على الجبهة، رغم الوعود الجديدة من الغرب".

وأشارت تلك القنوات إلى أن الجيش الأوكراني يعترف بأنه يتعين عليه الانتظار لفترة طويلة حتى يحصل على قطع الغيار والمكونات اللازمة لإصلاح المعدات والأسلحة، ويلاحظ أن الأمل معقود على الدعم الغربي.

وخلص جندي في القوات المسلحة الأوكرانية لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، قائلا: "لن يقاتل أحد من أجلنا".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
12:37 GMT
ووفقا لوسائل إعلام غربية فإن الجيش الأوكراني يشكو من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وللحصول عليها، عليك تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى، ولكن حتى هو لديه كميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:39 GMT
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد "حماس" يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات08:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала