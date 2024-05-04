https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-ألماني-يكشف-عن-معاناة-الجيش-الأوكراني-على-خط-المواجهة-1088534523.html
إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة
إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الجيش الأوكراني يعاني من نقص حاد في الميكانيك وقطع الغيار والمواد اللازمة لإصلاح المعدات العسكرية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T15:27+0000
2024-05-04T15:27+0000
2024-05-04T15:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في التقرير الذي بثته تلك القنوات: "جنود كتيبة الإصلاح والصيانة ليس لديهم أي أوهام بشأن الوضع على الجبهة، رغم الوعود الجديدة من الغرب".وخلص جندي في القوات المسلحة الأوكرانية لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، قائلا: "لن يقاتل أحد من أجلنا". ووفقا لوسائل إعلام غربية فإن الجيش الأوكراني يشكو من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وللحصول عليها، عليك تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى، ولكن حتى هو لديه كميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240504/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانيين-1088528613.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
إعلام ألماني يكشف عن معاناة الجيش الأوكراني على خط المواجهة
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الجيش الأوكراني يعاني من نقص حاد في الميكانيك وقطع الغيار والمواد اللازمة لإصلاح المعدات العسكرية.
وجاء في التقرير الذي بثته تلك القنوات: "جنود كتيبة الإصلاح والصيانة ليس لديهم أي أوهام بشأن الوضع على الجبهة، رغم الوعود الجديدة من الغرب".
وأشارت تلك القنوات إلى أن الجيش الأوكراني يعترف بأنه يتعين عليه الانتظار لفترة طويلة حتى يحصل على قطع الغيار والمكونات اللازمة لإصلاح المعدات والأسلحة، ويلاحظ أن الأمل معقود على الدعم الغربي.
وخلص جندي في القوات المسلحة الأوكرانية لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، قائلا: "لن يقاتل أحد من أجلنا".
ووفقا لوسائل إعلام غربية فإن الجيش الأوكراني يشكو من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وللحصول عليها، عليك تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى، ولكن حتى هو لديه كميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"
تم تزويد القوات الأوكرانية بها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.