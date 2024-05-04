خطر شديد تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس" الذي حذرت منه الأمم المتحدة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240504/خطر-شديد-تحت-الأنقاض-في-غزة-ما-هو-الأسبستوس-الذي-حذرت-منه-الأمم-المتحدة؟-1088520151.html
خطر شديد تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس" الذي حذرت منه الأمم المتحدة؟
خطر شديد تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس" الذي حذرت منه الأمم المتحدة؟
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أممي عن وجود مادة خطرة قد تصعّب عملية إزالة الأنقاض والركام في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T07:17+0000
2024-05-04T07:28+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/02/1088470801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d5e912f1053b1a0c11d633504a17e2.jpg
وقال خبير إزالة المتفجرات في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، تشارلز بيرش، إن "هناك أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها في غزة، بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع".وأشار إلى وجود ذخائر وقنابل غير منفجرة بين الركام، بالإضافة إلى مادة الأسبستوس الخطرة، ما قد يعيق عمليات إزالة الأنقاض ويصعّب هذه المهمة".وأثارت هذه التصريحات، التساؤلات عن ماهية مادة الـ"أسبستوس" ومخاطرها على الصحة وكيفية تجنبها.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للـ"أسبستوس" في أماكن عملهم حاليا.وتشير تقديرات المنظمة إلى أن "أكثر من 107 آلاف شخص يموتون كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة الأسبستوس نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم".ما هي مادة الـ"أسبستوس"؟مصطلح الـ"أسبستوس" يطلق على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيا ولها فائدة تجارية نظرا لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.ووفقا لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية، يستخدم الـ"أسبستوس" في قطاع البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والمداخن والتهوية، وتدخل ألياف الـ"أسبست" في صناعة أغطية الأبواب المقاومة للحرائق والخزائن الفولاذية، كما تستخدم في صناعة الملابس الواقية من الحريق وكوابح السيارات وبعض أجزاء السيارات وكذلك كمادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات الكهربائية.مواد مسرطنة بالنسبة للبشروتعتبر جميع أشكال الـ"أسبستوس" موادا مسرطنة بالنسبة للبشر، وقد تتسبب في الإصابة بورم المتوسطة وسرطان الرئة وسرطاني الحنجرة والمبيض، ويؤدي التعرض لتلك المادة أيضا إلى الإصابة بأمراض أخرى، مثل داء الـ"أسبستوس" (تليّف الرئتين) ولويحات أغشية الرئتين وحالات التثخّن والانصباب.وتشير تقديرات المنظمة أيضا إلى أن مادة الـ"أسبستوس" تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان، التي تحدث جراء التعرض لعوامل مسرطنة في مكان العمل، وإلى إمكانية عزو آلاف عدة من الوفيات التي تحدث كل عام إلى حالات التعرض للـ"أسبستوس" في البيت.وتقول الوزارة الإسرائيلية إن من أمراض الـ"أسبستوس" داء الـ"أميانت" أو الـ"أسبستوز"، وهو مرض رئوي تليفي مزمن يصيب النسيج المتني للرئة نتيجة الاستنشاق والتراكم للـ"أسبست" بكثافة عالية أو لمدة طويلة، ويكون التعرض للـ"أسبست" في أغلب الأحيان مهنيا، إما عند العاملين في إنتاجه أو في استخدام المنتج النهائي.وتضيف الوزارة أن التعرض للـ"أسبستوس" هو من أسباب سرطان الرئة، والتدخين يزيد من خطر سرطان الرئة لدى العاملين بالـ"أسبست"، بالإضافة إلى "مزوتليوما"، وهو مرض نادر من أمراض سرطان الرئة يصيب غشاء الرئات والمعدة.الوقاية من الـ"أسبستوس"يحث قرار جمعية الصحة العالمية 58-22 المتعلق بالوقاية من السرطان، الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لأنواع السرطان التي يُعد التعرض لمسبباتها، والتي يمكن تجنبها عاملا من عوامل الإصابة بها، بما في ذلك التعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل.وطلبت جمعية الصحة العالمية، في قرارها 60-26، من منظمة الصحة العالمية الاضطلاع بحملة عالمية للتخلص من الأمراض ذات الصلة بالأسبستوس.وتتعاون منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني مع البلدان من أجل التخلص من الأمراض ذات الصلة بالـ"أسبستوس" في إطار توجهات محددة.ووفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل المنظمة، يجب التسليم بأن "أنجح طريقة للتخلص من الأمراض ذات الصلة بالأسبستوس هي التوقف عن استعمال تلك المادة بجميع أشكالها، مع ضرورة توفير معلومات عن الحلول الرامية إلى الاستعاضة عن مادة الأسبستوس ببدائل أكثر أمانا، ووضع آليات اقتصادية وتكنولوجية تحث على الاستعاضة عنها، مع اتخاذ تدابير للحيلولة دون التعرض للأسبستوس في الموقع وأثناء إزالته".كما تدعو المنظمة أيضا إلى تحسين تشخيص الأمراض ذات الصلة بالـ"أسبستوس" في المراحل المبكرة وعلاجها وتأهيل المصابين بها اجتماعيا وطبيا.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الأمم-المتحدة-إزالة-الأنقاض-والذخائر-التي-لم-تنفجر-من-غزة-قد-يستغرق-14-عاما-1088321613.html
https://sputnikarabic.ae/20240502/الأمم-المتحدة-إعادة-بناء-المنازل-المدمرة-في-غزة-قد-تستغرق-80-عاما-1088472392.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/أونروا-مقتل-أكثر-من-10-آلاف-امرأة-في-غزة-منذ-بداية-الحرب-1088494469.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/الأمم-المتحدة-70--من-سكان-شمال-غزة-يواجهون-ظروفا-شبيهة-بالمجاعة-1087854398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/02/1088470801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b7c494800aad66a6de899527015658d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

خطر شديد تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس" الذي حذرت منه الأمم المتحدة؟

07:17 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 07:28 GMT 04.05.2024)
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
كشف مسؤول أممي عن وجود مادة خطرة قد تصعّب عملية إزالة الأنقاض والركام في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال خبير إزالة المتفجرات في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، تشارلز بيرش، إن "هناك أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض يجب إزالتها في غزة، بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وأشار إلى وجود ذخائر وقنابل غير منفجرة بين الركام، بالإضافة إلى مادة الأسبستوس الخطرة، ما قد يعيق عمليات إزالة الأنقاض ويصعّب هذه المهمة".
وأثارت هذه التصريحات، التساؤلات عن ماهية مادة الـ"أسبستوس" ومخاطرها على الصحة وكيفية تجنبها.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض والذخائر التي لم تنفجر من غزة قد يستغرق 14 عاما
27 أبريل, 06:35 GMT
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للـ"أسبستوس" في أماكن عملهم حاليا.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن "أكثر من 107 آلاف شخص يموتون كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة الأسبستوس نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم".

ما هي مادة الـ"أسبستوس"؟

مصطلح الـ"أسبستوس" يطلق على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيا ولها فائدة تجارية نظرا لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.
ووفقا لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية، يستخدم الـ"أسبستوس" في قطاع البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والمداخن والتهوية، وتدخل ألياف الـ"أسبست" في صناعة أغطية الأبواب المقاومة للحرائق والخزائن الفولاذية، كما تستخدم في صناعة الملابس الواقية من الحريق وكوابح السيارات وبعض أجزاء السيارات وكذلك كمادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات الكهربائية.
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق 80 عاما
2 مايو, 13:34 GMT

مواد مسرطنة بالنسبة للبشر

وتعتبر جميع أشكال الـ"أسبستوس" موادا مسرطنة بالنسبة للبشر، وقد تتسبب في الإصابة بورم المتوسطة وسرطان الرئة وسرطاني الحنجرة والمبيض، ويؤدي التعرض لتلك المادة أيضا إلى الإصابة بأمراض أخرى، مثل داء الـ"أسبستوس" (تليّف الرئتين) ولويحات أغشية الرئتين وحالات التثخّن والانصباب.
وتشير تقديرات المنظمة أيضا إلى أن مادة الـ"أسبستوس" تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان، التي تحدث جراء التعرض لعوامل مسرطنة في مكان العمل، وإلى إمكانية عزو آلاف عدة من الوفيات التي تحدث كل عام إلى حالات التعرض للـ"أسبستوس" في البيت.
وتقول الوزارة الإسرائيلية إن من أمراض الـ"أسبستوس" داء الـ"أميانت" أو الـ"أسبستوز"، وهو مرض رئوي تليفي مزمن يصيب النسيج المتني للرئة نتيجة الاستنشاق والتراكم للـ"أسبست" بكثافة عالية أو لمدة طويلة، ويكون التعرض للـ"أسبست" في أغلب الأحيان مهنيا، إما عند العاملين في إنتاجه أو في استخدام المنتج النهائي.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب
أمس, 10:03 GMT
وتضيف الوزارة أن التعرض للـ"أسبستوس" هو من أسباب سرطان الرئة، والتدخين يزيد من خطر سرطان الرئة لدى العاملين بالـ"أسبست"، بالإضافة إلى "مزوتليوما"، وهو مرض نادر من أمراض سرطان الرئة يصيب غشاء الرئات والمعدة.

الوقاية من الـ"أسبستوس"

يحث قرار جمعية الصحة العالمية 58-22 المتعلق بالوقاية من السرطان، الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لأنواع السرطان التي يُعد التعرض لمسبباتها، والتي يمكن تجنبها عاملا من عوامل الإصابة بها، بما في ذلك التعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل.
وطلبت جمعية الصحة العالمية، في قرارها 60-26، من منظمة الصحة العالمية الاضطلاع بحملة عالمية للتخلص من الأمراض ذات الصلة بالأسبستوس.
وتتعاون منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني مع البلدان من أجل التخلص من الأمراض ذات الصلة بالـ"أسبستوس" في إطار توجهات محددة.
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
الأمم المتحدة: 70 % من سكان شمال غزة يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة
9 أبريل, 15:12 GMT
ووفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل المنظمة، يجب التسليم بأن "أنجح طريقة للتخلص من الأمراض ذات الصلة بالأسبستوس هي التوقف عن استعمال تلك المادة بجميع أشكالها، مع ضرورة توفير معلومات عن الحلول الرامية إلى الاستعاضة عن مادة الأسبستوس ببدائل أكثر أمانا، ووضع آليات اقتصادية وتكنولوجية تحث على الاستعاضة عنها، مع اتخاذ تدابير للحيلولة دون التعرض للأسبستوس في الموقع وأثناء إزالته".
كما تدعو المنظمة أيضا إلى تحسين تشخيص الأمراض ذات الصلة بالـ"أسبستوس" في المراحل المبكرة وعلاجها وتأهيل المصابين بها اجتماعيا وطبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان01:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала