https://sputnikarabic.ae/20240506/الحصار-الأمريكي-يحطم-أحلام-السوريين-بالحج-إلى-مكة-المكرمة--1088551240.html

الحصار الأمريكي يحطم أحلام السوريين بالحج إلى مكة المكرمة

الحصار الأمريكي يحطم أحلام السوريين بالحج إلى مكة المكرمة

سبوتنيك عربي

يقف أبو أحمد أمام بوابة أحد المكاتب السياحية في العاصمة السورية دمشق، ودمعة فرح تشق طريقها على خده، متحدثًا لـ"سبوتنيك"، عن سعادته البالغة بعد قبوله ضمن قوائم... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T08:19+0000

2024-05-06T08:19+0000

2024-05-06T08:19+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الحج

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078497210_0:1913:2049:3065_1920x0_80_0_0_2c8f528e76c332fa6148ce58571ea665.jpg

وقال أبو أحمد (65 عاما)، لـ"سبوتنيك": "كنت أنتظر لحظة قبولي في الأفواج المتجهة لأداء فريضة الحج، منذ سنوات، الحمد لله لقد تحققت اليوم".وعلى الرغم من تذليل العائق الجغرافي هذا العام، وانتعاش آمال المسلمين السوريين بالحج إلى مكة المكرمة، إلا أن العائق المالي الذي كرسّه الحصار الأمريكي الخانق على سوريا، تمظهر كسد منيع بعدما ألقى بمراراته في حلق ملايين المواطنين الراغبين بأداء هذه الشعيرة التي تتخذ مكانة رفيعة بين شعائر الدين الإسلامي.وشرح أبو أحمد جانبا من تلك المعاناة، قائلا: "كان صعبا عليّ مغادرة دمشق إلى بلد آخر كي أذهب عبره إلى مكة، الآن تحقق الحلم، لا أستطيع وصف شعوري أبدا مع أن رسوم الحج كانت ثقيلة على ولدي المغترب، إلا أنه استطاع تأمينها وأرسلها لي كي أنجز هذه الفريضة قبل وفاتي".وأعلنت وزارة الأوقاف السورية عن قبول 17 ألفا و500 شخص لأداء فريضة الحج لهذا العام، من أصل نحو 50 ألفا ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وجرت المفاضلة بينهم على أن تكون الأفضلية لمن تجاوزوا الـ67 عاما، باستثناء المحرم المرافق الذي سيكون بعمر أصغر.حج "لمن استطاع إليه سبيلا"قبل الحرب، كانت تكاليف الحج أمرا مقدورا عليه لدى الغالبية الساحقة من السوريين، فيما كانت المعاناة التي تواجههم تتلخص في محدودية العدد المسموح به لأداء هذه الفريضة الإسلامية.اليوم، بات الذهاب إلى الحج حلما يؤرق المؤمنين ممن ألقتهم تبعات الحرب والحصار الأمريكي إلى هاوية الفقر.وقدّرت شركة "الجود" للسياحة والسفر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تكلفة رحلة الحج للفرد الواحد بين 85 و200 مليون ليرة سورية، بحسب سعر الصرف الرسمي، مشيرة إلى أن "معظم تكاليف الحج يتم تقديمها اليوم من قبل أبناء ميسورين مغتربين خارج سوريا".حجاج ينسحبون وآخرون يكتفون بالعمرةالحج هذا العام "لمن استطاع إليه سبيلا"، لأن التكلفة المرتفعة جعلت العديد ممن تقدموا بطلباتهم لأداء هذه الفريضة، يتراجعون عن الفكرة ويبدأون في التفكير بأداء العمرة فقط، ومع ذلك، فإن العدد المقرر للحج قد اكتمل، وفق ما قالت مصادر الشركة لـ"سبوتنيك".وتشمل المبالغ المدفوعة حجوزات الطيران وإقامة قريبة من الحرم، وتوفير وسائل نقل على مدار 24 ساعة، وتوفير كراسي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.بدوره، قال مدير مؤسسة "أمويين" للسياحة والسفر والحج والعمرة في دمشق، محمد البني: "فرحتنا لا توصف بمناسبة خروج حجاج من سوريا بعد 12سنة".وأوضح البني لـ"سبوتنيك"، أن "التكلفة تتضمن بين تكاليف الإقامة والنقل وخدمات عرفات وتشمل فترة 14 يوما، تكلفة الذهاب والإياب".وأكد البني أن "تكلفة الحج من سوريا هو أقل سعر في العالم، وأن وزارة الأوقاف هدفها خدمي وليس ربحي، لذلك سيكون هنالك رقيب وبعثات من الوزارة لضمان توفير إقامة جيدة ومريحة للحجاج".منافسة حملات الحج والمكاتب السياحيةوقال محمد بشار شخاشيرو، وهو مدير حملة "ضيوف الرحمن" في دمشق، لـ"سبوتنيك": "التجهيزات لتسيير أول قافلة من دمشق لأداء مناسك الحج اكتملت تقريبا"، مشيرًا إلى أن حملته تقدم مزايا عديدة للحجاج.وبحسب شخاشيرو، فإن "الحملة استقبلت طلبات الحج التي تشهد إقبالا ليس كبيرا مقارنة بسنوات الحج ما قبل الانقطاع، وذلك بسبب التكلفة الباهظة".وأضاف شخاشيرو: "شهد موسم الحج الأخير تسجيل بعض شركات سياحية للحجاج عبر المنصة عن طريق حجز أوراقهم وبهذه الطريقة تعرضوا لعمليات استغلال"، مضيفًا بتهكم: "سرقوا الحجي وهو قاعد ببيته".وأضاف شخاشيرو: "كان من المفترض أن تشرف وزارة الداخلية أو وزارة الأوقاف على التسجيل لمنع استغلال الحجاج، الذين جمعوا تعبهم لسنوات لتوفير كلفة أداء فريضة الحج".واشتعلت المنافسة بين شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية وبين حملات الحج فى موسم الحج الأول في سوريا، بعد انقطاع طويل.وتختلف حملة الحج عن الشركة السياحية إذ يتحمل منظم الحملة مسؤولية جميع ترتيبات الحج، بما في ذلك النقل والإقامة والتأشيرات، بينما عمل الشركات ينحصر في تقديم الخدمات اللوجستية من رحلات طيران وحجوزات فندقية.أما الإشراف التنظيمي والإداري والشرعي والديني يبقى لرؤساء الأفواج الذين تحددهم وزارة الأوقاف، ولا علاقة للشركات بأي دور إداري.ولا توفر المكاتب السياحية عادة موجها دينيا لكنها تساعد في الترتيبات اللازمة لوكيل سفر ديني، كما يعتمد اختيار الحجز من خلال حملات الحج أو الشركات السياحية على احتياجات الحاج الفردية، فمثلا الحجاج الذين يبحثون عن راحة البال والتوجيه الديني، قد يكون الحجز من خلال الحملات هو الخيار الأفضل لهم؛ فيما الذين يقدرون المرونة والقدرة على التحكم في ترتيبات الحج الخاصة بهم، قد يكون الحجز من خلال الشركات السياحية هو الأنسب.عودة العلاقات السورية السعودية أسهمت بانتعاش الحج عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسعودية، أتاحت للسوريين أداء فريضة الحج مباشرة ووضعت حدا لسنوات من حرمانهم أداء أحد أهم شعائرهم الدينية.وأوضح قاسم أن "عودة العلاقات ستعالج الكثير من الملفات العالقة، لأن للسعودية دورا محوريا وثقلا سياسيا واقتصاديا نظرا للإمكانات التي تمتلكها والدور الذي تلعبه في المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20240421/إيران-تعلن-استئناف-رحلات-العمرة-لمواطنيها-بدءا-من-الغد-بعد-توقف-دام-لـ9-سنوات-1088168739.html

https://sputnikarabic.ae/20240418/أكبر-المساجد-في-المملكة-العربية-السعودية-1088079482.html

https://sputnikarabic.ae/20240505/الصفاة-العجيبة-سعودي-يرصد-صخرة-شديدة-البرودة-في-الصيف-فيديو-1088546295.html

https://sputnikarabic.ae/20240430/رغم-توترات-المنطقة-هل-تتمسك-إدارة-بايدن-بتنفيذ-صفقتها-مع-السعودية-1088409605.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج