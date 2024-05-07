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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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كواليس السينما
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين أعاد بلاده إلى العالمية وهذا الأمر يقلق واشنطن
خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين أعاد بلاده إلى العالمية وهذا الأمر يقلق واشنطن
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير بالشأن الروسي، رضوان قاسم، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعاد بلاده إلى موقعها الطبيعي على خارطة العالم كونها دولة عظمى وقطبا أساسيا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T14:56+0000
2024-05-07T14:56+0000
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه التصريحات أوضحت الحجم الحقيقي لكل من يعتبرون أنفسهم أكبر من العالم أجمع وهذا الأمر أعاد التوازن الدولي إلى العالم، وسنشهد عالم متعدّد الأقطاب وسيكون لروسيا الدور الأكبر والأهم".وشدّد قاسم على أهمية التحالف الصيني الروسي في مواجهة الهيمنة الأمريكية وبالتالي التراجع الأمريكي عالمياً بات أمرا واقعاً، و"هو ما يفسّر توجه الدول العربية مثل منظمات شنغهاي والبريكس".وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا، وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين أعاد بلاده إلى العالمية وهذا الأمر يقلق واشنطن

14:56 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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حصري
اعتبر الخبير بالشأن الروسي، رضوان قاسم، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعاد بلاده إلى موقعها الطبيعي على خارطة العالم كونها دولة عظمى وقطبا أساسيا.
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه التصريحات أوضحت الحجم الحقيقي لكل من يعتبرون أنفسهم أكبر من العالم أجمع وهذا الأمر أعاد التوازن الدولي إلى العالم، وسنشهد عالم متعدّد الأقطاب وسيكون لروسيا الدور الأكبر والأهم".

ولفت قاسم إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تتخوّف من هذا الموقع الروسي عالمياً فهو أمر يضر بمصالحها، وميزان القوى اليوم اختلف عن السابق، والدول الغربية والدول الصناعية في الاتحاد الأوروبي مسلوبة الإرادة، لأنها دائماً ما كانت تابعة لواشنطن وحتى الساعة لم تقرر اصطفافها في المرحلة المقبلة".

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
وسائط متعددة
صور لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
13:58 GMT

وأوضح قاسم أنّ "اتكال حلف "الناتو" على الولايات المتحدة الأمريكية جعلها ضعيفة حتى وصلت إلى التخلّي عن سيادتها في الكثير من الأحيان وبالتالي باتت غير قادرة على تلبية مطالب شعبها"، مضيفا أنّ "الدول العربية وغيرها من الدول كانت بأمس الحاجة لوجود دولة تستطيع مواجهة الإدارة الإمريكية للخروج من هذه الطاعة".

وشدّد قاسم على أهمية التحالف الصيني الروسي في مواجهة الهيمنة الأمريكية وبالتالي التراجع الأمريكي عالمياً بات أمرا واقعاً، و"هو ما يفسّر توجه الدول العربية مثل منظمات شنغهاي والبريكس".
وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا، وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.
لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديو
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ

موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
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