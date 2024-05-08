https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-20-هدفا-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1088648200.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T16:38+0000

2024-05-08T16:38+0000

2024-05-08T16:38+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782117_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_6ec0a456e30f9288f5047b0f1ef544b8.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 20 هدفا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان.وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه "قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة"، على حد وصفه.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240508/غالانت-على-الحدود-الشمالية-مصممون-على-إعادة-السكان-بأمان-والمهمة-هنا-لم-تكتمل-1088647314.html

https://sputnikarabic.ae/20240507/إسرائيل-تعلن-مقتل-جنديين-اثنين-في-استهداف-نفذه-حزب-الله-بطائرة-مسيرة-على-الحدود-مع-لبنان-1088593334.html

غزة

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار