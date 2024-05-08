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https://sputnikarabic.ae/20240508/غالانت-على-الحدود-الشمالية-مصممون-على-إعادة-السكان-بأمان-والمهمة-هنا-لم-تكتمل-1088647314.html
غالانت على الحدود الشمالية: مصممون على إعادة السكان بأمان والمهمة هنا لم تكتمل
غالانت على الحدود الشمالية: مصممون على إعادة السكان بأمان والمهمة هنا لم تكتمل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T14:45+0000
2024-05-08T14:45+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه "قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة"، على حد وصفه.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-6-مناطق-بجنوب-لبنان-1088630288.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقعي-المطلة-وحاميته-الإسرائيليين-وتجهيزاته-التجسسية--1088537094.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

غالانت على الحدود الشمالية: مصممون على إعادة السكان بأمان والمهمة هنا لم تكتمل

14:45 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه "قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة"، على حد وصفه.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في 6 مناطق بجنوب لبنان
05:33 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
جندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
"حزب الله" يعلن استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين وتجهيزاته التجسسية
4 مايو, 17:52 GMT
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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