https://sputnikarabic.ae/20240509/بينها-دولتان-عربيتان-10-دول-تمتلك-أضخم-أساطيل-الطائرات-الهجومية-في-2024-1088680070.html
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024
سبوتنيك عربي
تضم أساطيل القوات الجوية للدول الكبرى أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، التي يتولى كل منها مهام محددة تشمل النقل العسكري والمهام الدفاعية والقاذفات، إضافة إلى... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T14:55+0000
2024-05-09T14:55+0000
2024-05-09T14:55+0000
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وتمثل الطائرات الهجومية رأس الحربة لأي قوة جوية في العالم، وهي مصممة لتنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف الأرضية بصواريخ "جو - أرض"، ويختلف حجمها من دولة إلى أخرى، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وتشير إحصاءات الموقع إلى أن أضخم 10 أساطيل طائرات هجومية في العالم تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كما تشمل اثنين من الدول العربية هما مصر والمملكة العربية السعودية.وبصورة عامة، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أضخم قوتين جويتين في العالم يتجاوز عدد طائراتهما من جميع الأنواع 17 ألف طائرة.ويقدر حجم القوة الجوية للأسطول الأمريكي فقط بـ13 ألفا و209 طائرات حربية، بينما يصل حجم القوة الجوية الروسية لـ4 آلاف و255 طائرة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تتسلم-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتعددة-المهام-1087915127.html
https://sputnikarabic.ae/20231230/آر-بي---50-نظام-حرب-إلكترونية-روسي-مضاد-للطائرات-المسيرة-1084583883.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024
تضم أساطيل القوات الجوية للدول الكبرى أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، التي يتولى كل منها مهام محددة تشمل النقل العسكري والمهام الدفاعية والقاذفات، إضافة إلى الطائرات الهجومية.
وتمثل الطائرات الهجومية رأس الحربة لأي قوة جوية في العالم، وهي مصممة لتنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف الأرضية بصواريخ
"جو - أرض"، ويختلف حجمها من دولة إلى أخرى، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
وتشير إحصاءات الموقع إلى أن أضخم 10 أساطيل طائرات هجومية في العالم تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كما تشمل اثنين من الدول العربية هما مصر والمملكة العربية السعودية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ896 طائرة هجومية
.
روسيا: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 طائرة هجومية.
الصين: تأتي في المرتبة الـ3 عالميا بـ371 طائرة هجومية.
كوريا الشمالية: في المرتبة الـ4 عالميا بـ132 طائرة هجومية.
الهند: تمتلك خامس قوة طائرات هجومية تضم 130 طائرة.
كوريا الجنوبية: تمتلك 98 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الـ6 عالميا.
باكستان: تمتلك 90 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الـ7 عالميا.
مصر: تحتل المرتبة الـ8 عالميا بـ88 طائرة هجومية.
السعودية: تحتل المرتبة الـ9 عالميا بـ81 طائرة هجومية.
ألمانيا: تمتلك 76 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة رقم 10 عالميا.
30 ديسمبر 2023, 18:10 GMT
وبصورة عامة، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
أضخم قوتين جويتين في العالم يتجاوز عدد طائراتهما من جميع الأنواع 17 ألف طائرة.
ويقدر حجم القوة الجوية للأسطول الأمريكي فقط بـ13 ألفا و209 طائرات حربية، بينما يصل حجم القوة الجوية الروسية لـ4 آلاف و255 طائرة.