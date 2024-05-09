بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240509/بينها-دولتان-عربيتان-10-دول-تمتلك-أضخم-أساطيل-الطائرات-الهجومية-في-2024-1088680070.html
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024
سبوتنيك عربي
تضم أساطيل القوات الجوية للدول الكبرى أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، التي يتولى كل منها مهام محددة تشمل النقل العسكري والمهام الدفاعية والقاذفات، إضافة إلى... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T14:55+0000
2024-05-09T14:55+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333506_87:0:1781:953_1920x0_80_0_0_f4cde0705eb0b563a171b775ef76988b.jpg
وتمثل الطائرات الهجومية رأس الحربة لأي قوة جوية في العالم، وهي مصممة لتنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف الأرضية بصواريخ "جو - أرض"، ويختلف حجمها من دولة إلى أخرى، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وتشير إحصاءات الموقع إلى أن أضخم 10 أساطيل طائرات هجومية في العالم تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كما تشمل اثنين من الدول العربية هما مصر والمملكة العربية السعودية.وبصورة عامة، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أضخم قوتين جويتين في العالم يتجاوز عدد طائراتهما من جميع الأنواع 17 ألف طائرة.ويقدر حجم القوة الجوية للأسطول الأمريكي فقط بـ13 ألفا و209 طائرات حربية، بينما يصل حجم القوة الجوية الروسية لـ4 آلاف و255 طائرة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تتسلم-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتعددة-المهام-1087915127.html
https://sputnikarabic.ae/20231230/آر-بي---50-نظام-حرب-إلكترونية-روسي-مضاد-للطائرات-المسيرة-1084583883.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333506_390:0:1661:953_1920x0_80_0_0_68b56ce872d094da34c65e1af5e412d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بينها دولتان عربيتان... 10 دول تمتلك أضخم أساطيل الطائرات الهجومية في 2024

14:55 GMT 09.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تضم أساطيل القوات الجوية للدول الكبرى أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية، التي يتولى كل منها مهام محددة تشمل النقل العسكري والمهام الدفاعية والقاذفات، إضافة إلى الطائرات الهجومية.
وتمثل الطائرات الهجومية رأس الحربة لأي قوة جوية في العالم، وهي مصممة لتنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف الأرضية بصواريخ "جو - أرض"، ويختلف حجمها من دولة إلى أخرى، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
12 أبريل, 10:24 GMT
وتشير إحصاءات الموقع إلى أن أضخم 10 أساطيل طائرات هجومية في العالم تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كما تشمل اثنين من الدول العربية هما مصر والمملكة العربية السعودية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ896 طائرة هجومية.
روسيا: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 طائرة هجومية.
الصين: تأتي في المرتبة الـ3 عالميا بـ371 طائرة هجومية.
كوريا الشمالية: في المرتبة الـ4 عالميا بـ132 طائرة هجومية.
الهند: تمتلك خامس قوة طائرات هجومية تضم 130 طائرة.
كوريا الجنوبية: تمتلك 98 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الـ6 عالميا.
باكستان: تمتلك 90 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الـ7 عالميا.
مصر: تحتل المرتبة الـ8 عالميا بـ88 طائرة هجومية.
السعودية: تحتل المرتبة الـ9 عالميا بـ81 طائرة هجومية.
ألمانيا: تمتلك 76 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة رقم 10 عالميا.
منظومة حرب إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
"آر بي - 50".. نظام حرب إلكترونية روسي مضاد للطائرات المسيرة
30 ديسمبر 2023, 18:10 GMT
وبصورة عامة، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أضخم قوتين جويتين في العالم يتجاوز عدد طائراتهما من جميع الأنواع 17 ألف طائرة.
ويقدر حجم القوة الجوية للأسطول الأمريكي فقط بـ13 ألفا و209 طائرات حربية، بينما يصل حجم القوة الجوية الروسية لـ4 آلاف و255 طائرة.
© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35 الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 14:35 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала