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قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
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https://sputnikarabic.ae/20240509/ترامب-اليهود-الذين-صوتوا-لبايدن-يجب-أن-يخجلوا-من-أنفسهم-فيديو-1088684832.html
ترامب: اليهود الذين صوتوا لبايدن يجب أن يخجلوا من أنفسهم.. فيديو
ترامب: اليهود الذين صوتوا لبايدن يجب أن يخجلوا من أنفسهم.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "إذا منح أي يهودي صوته لصالح... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T15:49+0000
2024-05-09T15:49+0000
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جاء رد ترامب، تعقيبا على تهديد سلفه، بايدن، مؤخرا بحجب المساعدات عن إسرائيل، إذا شنت عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية.وقال خارج قاعة محاكمته في مدينة نيويورك، بسبب قضية متهم فيها بشراء صمت ممثلة إباحية، تزعم أنها أقامت علاقة معه خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2016: "ما يفعله بايدن فيما يتعلق بإسرائيل هو أمر مشين، لقد تخلى عن إسرائيل تماما، أعتقد أنه يشعر بالرضا حيال ذلك لأنه فعل ذلك كقرار سياسي".وأردف ترامب موجها حديثه للناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "عليكم أن تتخذوا القرار الصحيح، وليس القرار السياسي".وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.وقال بايدن، في مقابلة تلفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240505/ترامب-يشبه-إدارة-بايدن-بـجستابو-هتلر-1088561394.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

ترامب: اليهود الذين صوتوا لبايدن يجب أن يخجلوا من أنفسهم.. فيديو

15:49 GMT 09.05.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب يزور "الحائط الغربي" في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
الرئيس دونالد ترامب يزور الحائط الغربي في القدس، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
الرئيس دونالد ترامب يزور "الحائط الغربي" في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "إذا منح أي يهودي صوته لصالح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 فيجب عليه أن يخجل من نفسه".
جاء رد ترامب، تعقيبا على تهديد سلفه، بايدن، مؤخرا بحجب المساعدات عن إسرائيل، إذا شنت عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية.
وقال خارج قاعة محاكمته في مدينة نيويورك، بسبب قضية متهم فيها بشراء صمت ممثلة إباحية، تزعم أنها أقامت علاقة معه خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2016: "ما يفعله بايدن فيما يتعلق بإسرائيل هو أمر مشين، لقد تخلى عن إسرائيل تماما، أعتقد أنه يشعر بالرضا حيال ذلك لأنه فعل ذلك كقرار سياسي".
وأردف ترامب موجها حديثه للناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "عليكم أن تتخذوا القرار الصحيح، وليس القرار السياسي".
وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.
وقال بايدن، في مقابلة تلفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
ترامب يشبه إدارة بايدن بـ"غستابو" هتلر
5 مايو, 21:33 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
"سندخل رفح دون مساعدات"... هجوم إسرائيلي على بايدن بعد تعليق شحنات الأسلحة
06:57 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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