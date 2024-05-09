https://sputnikarabic.ae/20240509/روسيا-تحذر-الغرب-من-أنها-قد-تضطر-لتحسين-إجراءات-ردعها-النووي-وأنها-تجري-تخطيطا-وقائيا-مبدئيا-1088666597.html

روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"

روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"

سبوتنيك عربي

شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T09:44+0000

2024-05-09T09:44+0000

2024-05-09T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "لا تغييرات حاليًا في العقيدة النووية الروسية، ولكن الوضع العالمي نفسه يتغير".وقال ريباكوف: "نحذر خصومنا من أن سياساتهم التصعيدية تضعنا (في روسيا) في موقف يضطرنا إلى اتخاذ خطوات تعني من الناحية العملية زيادة الردع، والتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي جزء من هذا الجهد".وأضاف: "بناء على ذلك، يجري المتخصصون تخطيطًا وقائيًا مبدئيًا"، مؤكدًا أن روسيا ستتصرف على النحو المناسب لردع التهديدات من جانب الولايات المتحدة، في حال التخلي عن وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية، بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين الخاصة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من أجل زيادة جاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية.وكان سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، ريغوري ماشكوف، قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستؤدي حتمًا إلى سباق تسلح صاروخي، وستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات الجديدة للأمن واتخاذ تدابير لضمانه، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، في مجال الردع النووي.

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روسيا, رصد عسكري