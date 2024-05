روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"

© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation

إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية في ميدان للتدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.