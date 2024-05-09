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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
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https://sputnikarabic.ae/20240509/بقوة-10-قنابل-نووية-صواريخ-يارس-تدخل-الساحة-الحمراء-فيديو-1088666162.html
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
سبوتنيك عربي
شاركت أرتال من منظومة الصواريخ الروسية العابرة للقارات من طراز "يارس" في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T09:19+0000
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عيد النصر
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وتمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.اقرأ المزيد: قدرات صاروخ "يارس" الروسي الاستراتيجي العابر للقاراتمقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديومشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديوبوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
https://sputnikarabic.ae/20240509/مقاتلات-روسية-ترسم-علم-البلاد-في-سماء-موسكو-فيديو--1088665455.html
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نادي الفيديو, رصد عسكري, عيد النصر
نادي الفيديو, رصد عسكري, عيد النصر

"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو

09:19 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Aleksey Filippovمنظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات "يارس" خلال العرض العسكري
منظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات يارس خلال العرض العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Aleksey Filippov
تابعنا عبر
شاركت أرتال من منظومة الصواريخ الروسية العابرة للقارات من طراز "يارس" في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر.
وتمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".
ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
مقاتلات استعراضة روسية ترسم العلم الروسي في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
مقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديو
08:45 GMT

يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.

وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.
اقرأ المزيد: قدرات صاروخ "يارس" الروسي الاستراتيجي العابر للقارات
مقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديو
مشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديو
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
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