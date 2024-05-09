https://sputnikarabic.ae/20240509/بقوة-10-قنابل-نووية-صواريخ-يارس-تدخل-الساحة-الحمراء-فيديو-1088666162.html
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
سبوتنيك عربي
شاركت أرتال من منظومة الصواريخ الروسية العابرة للقارات من طراز "يارس" في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T09:19+0000
2024-05-09T09:19+0000
2024-05-09T09:19+0000
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رصد عسكري
عيد النصر
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وتمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.اقرأ المزيد: قدرات صاروخ "يارس" الروسي الاستراتيجي العابر للقاراتمقاتلات روسية ترسم علم البلاد في سماء موسكو... فيديومشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديوبوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
https://sputnikarabic.ae/20240509/مقاتلات-روسية-ترسم-علم-البلاد-في-سماء-موسكو-فيديو--1088665455.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري, عيد النصر
نادي الفيديو, رصد عسكري, عيد النصر
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
شاركت أرتال من منظومة الصواريخ الروسية العابرة للقارات من طراز "يارس" في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر.
وتمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة تضم نحو نصف الرؤوس النووية في العالم وتطور منصات إطلاقها من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ"الثالوث النووي".
ويمثل صاروخ "يارس" الباليستي الروسي
العابر للقارات، أحد أخطر الصواريخ النووية في العالم ويحمل الاسم الكودي "آر إس - 24"، حسبما ذكر
موقع "ميسيل ثريت"، الذي يشير إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل 3 رؤوس حربية متطورة يمكنها الانقضاض على أهدافها من خارج الغلاف الجوي للأرض بسرعات خارقة.
يتكون صاروخ "يارس" من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه من على متن المركبات أو من صوامع الإطلاق على السواء ولا تستخدمه سوى روسيا.
وتمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أحد أضلاع "الثالوث النووي" الروسي وتصنف بأنها الأضخم والأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال دقائق معدودة، سواء تم إطلاقها من الغواصات أو من منصات الإطلاق الأرضية.