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https://sputnikarabic.ae/20240509/لبنان-4-قتلى-في-استهداف-مسيرة-إسرائيلية-سيارة-في-بلدة-بافليه-في-قضاء-صور-جنوبي-البلاد-1088664488.html
4 قتلى باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي لبنان
4 قتلى باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان". 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T08:20+0000
2024-05-09T08:23+0000
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وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد". وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه "قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة"، على حد وصفه. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-20-هدفا-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1088648200.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/مع-قرب-التوصل-لصفقة-هل-وقف-الحرب-في-غزة-ينسحب-على-جنوب-لبنان-1088537868.html
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-6-مناطق-بجنوب-لبنان-1088630288.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

4 قتلى باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي لبنان

08:20 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 08:23 GMT 09.05.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان".
وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
أمس, 16:38 GMT
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه "قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة"، على حد وصفه.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
مع قرب التوصل إلى صفقة.. هل وقف الحرب في غزة ينسحب على جنوب لبنان؟
4 مايو, 18:35 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في 6 مناطق بجنوب لبنان
أمس, 05:33 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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