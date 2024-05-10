الوزير اللبناني السابق وئام وهاب لـ "سبوتنيك": الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
08:17 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
10:30 GMT
6 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:29 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
مساعد وزير الصحة المصري: مصر تتوجه لتوطين الصناعات الدوائية
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240510/الوزير-اللبناني-السابق-وئام-وهاب-لـ-سبوتنيك-الورقة-الفرنسية-هي-مضيعة-للوقت-1088703643.html
الوزير اللبناني السابق وئام وهاب لـ "سبوتنيك": الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت
الوزير اللبناني السابق وئام وهاب لـ "سبوتنيك": الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أنّ "الملف الرئاسي مرتبط بجبهة الجنوب ولا يمكن فصل المسارين". 10.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-10T09:03+0000
2024-05-10T09:10+0000
طوفان الأقصى
لبنان
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104348/31/1043483165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c239988457f44a3a5420ef2e17cc3150.jpg
وأضاف وهاب أنّ "نتائج هذه الحرب ستفرض واقعها على الداخل اللبناني، و"حزب الله" اللبناني لا يزال يتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية"، لافتا إلى أنّ "لا أكثرية في مجلس النواب قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني التزم بوقف إطلاق النار مقابل وقف العدوان على قطاع غزة، ومن يقرّر اليوم هو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والولايات المتحدة الأميركية تضغط بشكل كبير على نتنياهو لكن يجب أن نعرف من يجر من؟ ".وأردف وهّاب أن "الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت، والقرار 1701 يجب أن يطبق من الجانب الإسرائيلي ومن يطالب بتطبيقه من الداخل اللبناني لديه حسابات داخلية هدفه الوحيد التخلص من سلاح حزب الله" ".كما أكّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، على أن "حزب الله اللبناني سيبدأ بإعادة إعمار الجنوب في اليوم التالي من الحرب مباشرة وبدأ بتجميع الأموال بمجهوده الشخصي، ولا تراجع لفرقة الرضوان فهؤلاء أبناء البلدات والقرى الجنوبية".وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان". وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240510/رئيس-مجلس-الجليل-الأعلى-الإسرائيلي-حكومة-نتنياهو-قررت-الانفصال-عنا-قبل-7-أشهر-1088699773.html
https://sputnikarabic.ae/20240510/على-خلفية-القرار-الأمريكي-وزراء-إسرائيليون-يهاجمون-بن-غفير-ونتنياهو-ينفجر-ضاحكا-1088702687.html
لبنان
أخبار لبنان
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104348/31/1043483165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fccade08557b67936ab7351819719f47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, حصري
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, حصري

الوزير اللبناني السابق وئام وهاب لـ "سبوتنيك": الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت

09:03 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 09:10 GMT 10.05.2024)
© AP Photo / MUSTAFA JAMALEDDINEوئام وهاب
وئام وهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / MUSTAFA JAMALEDDINE
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أنّ "الملف الرئاسي مرتبط بجبهة الجنوب ولا يمكن فصل المسارين".
وأضاف وهاب أنّ "نتائج هذه الحرب ستفرض واقعها على الداخل اللبناني، و"حزب الله" اللبناني لا يزال يتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية"، لافتا إلى أنّ "لا أكثرية في مجلس النواب قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت الانفصال عنا قبل 7 أشهر
05:53 GMT
وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني التزم بوقف إطلاق النار مقابل وقف العدوان على قطاع غزة، ومن يقرّر اليوم هو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والولايات المتحدة الأميركية تضغط بشكل كبير على نتنياهو لكن يجب أن نعرف من يجر من؟ ".
وأردف وهّاب أن "الورقة الفرنسية هي مضيعة للوقت، والقرار 1701 يجب أن يطبق من الجانب الإسرائيلي ومن يطالب بتطبيقه من الداخل اللبناني لديه حسابات داخلية هدفه الوحيد التخلص من سلاح حزب الله" ".
كما أكّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق، على أن "حزب الله اللبناني سيبدأ بإعادة إعمار الجنوب في اليوم التالي من الحرب مباشرة وبدأ بتجميع الأموال بمجهوده الشخصي، ولا تراجع لفرقة الرضوان فهؤلاء أبناء البلدات والقرى الجنوبية".
وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الخميس، "بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان". وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن "4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
على خلفية القرار الأمريكي.. وزراء إسرائيليون يهاجمون بن غفير ونتنياهو ينفجر ضاحكا
08:36 GMT
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور05:02 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة أمس, 14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала