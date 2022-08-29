https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-إقليم-كردستان-يجدد-دعوته-إلى-الأطراف-العراقية-للاجتماع-في-أربيل-ويحذر-من-انفلات-الوضع-أكثر-1067008510.html

رئيس إقليم كردستان يجدد دعوته إلى الأطراف العراقية للاجتماع في أربيل ويحذر من انفلات الوضع أكثر

رئيس إقليم كردستان يجدد دعوته إلى الأطراف العراقية للاجتماع في أربيل ويحذر من انفلات الوضع أكثر

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، أن التصعيد لن يحل المشكلة، محذرا من انفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما هو عليه. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T19:21+0000

2022-08-29T19:21+0000

2022-08-29T19:21+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وأكد بارزاني، في بيان له، "المتابعة عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد"، داعيا الأطراف كافة إلى "ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه"، حسب شبكة رووداو الكردية العراقية.وأضاف أن "التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، أما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً"، مشددا على ضرورة "حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها".ودعا "القوات الأمنية بالتعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين"، مبينا أن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها.وأكد بارزاني أن "إقليم كردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر