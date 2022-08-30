https://sputnikarabic.ae/20220830/قيادي-في-الإطار-التنسيقي-يكشف-لـسبوتنيك-الدور-الأمريكي-والغربي-في-أحداث-العراق-1067060703.html

قيادي في "الإطار التنسيقي" يكشف لـ"سبوتنيك" الدور الأمريكي والغربي في أحداث العراق

قيادي في "الإطار التنسيقي" يكشف لـ"سبوتنيك" الدور الأمريكي والغربي في أحداث العراق

يمر العراق في هذه الأيام بمنزلق خطير بعد تطور الأوضاع على الساحة السياسية وقرار الصدر اعتزال العمل السياسي والتظاهرات والاقتحامات للمباني السيادية وإراقة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T18:36+0000

2022-08-30T18:36+0000

2022-08-30T18:36+0000

حوارات

العراق

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وتم توجيه الاتهامات للتيار الصدري بأنه مَن رفض محاولات الوفاق والوصول إلى حلول بما يتوافق مع المخطط الأمريكي البريطاني لإشعال الفتنة في البلاد.حول آخر التطورات في العراق وما هو مخطط واشنطن ولندن والدور الإيراني وكواليس محاولات التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والسيناريوهات القادمة، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع الشيخ محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي العراقي.إلى نص المقابلة…سبوتنيك: هل تدفع الأحداث الأخيرة بالعراق إلى سيناريوهات مجهولة؟ما حدث بالأمس من فوضى عارمة في عموم العراق، هو مخطط دولي واضح يهدف إلى النيل من العراق وفرض السيطرة الكبرى من الأمريكان والبريطانيين على مصالح الشعب، فالغاية الرئيسية هى الفوضى والدخول إلى القصر الرئاسي ومقرات بعض المحافظات، وتلك الفوضى المخططة تتيح للاحتلال الأمريكي المتواجد على الأراضي العراقية التدخل، لكن دخول القوات الأمنية على خط الأزمة وقيام قوات خارجة على القانون قامت بالاعتداء على القوات الأمنية، حيث قامت القوات الأمنية بالتصدي للقوات الخارجة على القانون التي تتبع الصدر وأنصاره، وخلال الساعات الماضية تمت السيطرة الكاملة على المنطقة الخضراء من قبل القوات الأمنية الحكومية، تلك العملية خلفت الكثير من القتلى من الخارجين على القانون.هل يعني هذا أن القوات الأمنية فرضت سيطرتها على الأوضاع؟نعم قواتنا الأمنية اليوم فرضت سيطرتها على الأوضاع وتقوم بمطاردة الخارجين على القانون وكل من حمل السلاح بوجه الدول سوف يمثل أمام القضاء العراقي، هذا ما توصلت له الآن القوى السياسية المؤمنة بالدستور والديمقراطية في العراق.قلت إن هناك مخططا أمريكيا بريطانيا لنشر الفوضى..ماذا فعلتم لتحاشى تنفيذ هذا المخطط على الأرض..أم أن الولاءات لعبت دورها في تأجيج الصراع الداخلي؟المسألة ليست بهذه الطريقة، نحن مدركون للأمر منذ العام 2019 عندما اندلعت المظاهرات الأولى ضد حكومة عادل عبد المهدي، المخطط الأمريكي البريطاني الغربي واضح لدينا، لكن الأدوات الأمريكية البريطانية في العراق أدوات قوية، تارة تستخدم المكون السني والكتل السنية وتارة أخرى الكتل الكردية وثالثة تستخدم الكتل الشيعية "كتلة الصدر"، وهذا الانقسام الواضح الذي حدث بعد الانتخابات وسيطرة الصدر والكتل الموالية لأمريكا وبريطانيا، كان ذلك بالنسبة لواشنطن ولندن عامل قوة لهم من أجل تغيير المعادلة، لكن فشل الصدر في عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف رئيس الوزراء، هنا قام الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وكان يتوقع من إخوانه في الإطار التنسيقي "الشيعة" بعد الانسحاب أن يذهبوا إليه وتقديم تنازلات حتى يتراجع عن الانسحاب ويعود للعملية السياسية، لكن الإطار التنسيقي لم يذهب لأحد حتى لا يٌعد تنازلات، لأن الإطار التنسيقي أرسل أكثر من رسالة إلى الصدر وأخبره أن هناك مخططا أمريكيا بريطانيا وتشترك به إسرائيل والدول المتحالف معها من أجل ضرب العراق، حيث كانت فوضى الأمس تريد الوصول بالعراق إلى سيناريو أفغانستان وطالبان، لكن إرادة العراقيين وقواتهم المسلحة بجميع فروعها، بالإضافة إلى أن قوات الحشد الشعبي قادرين على إبطال أي مخطط أو أي مشروع للهيمنة والسيطرة على العراق.لماذا فشلت كل محاولات حل الأزمة وما الذي قدمتموه في الإطار التنسيقي لمنع الفوضى التي تحدثتم عنها؟الإطار التنسيقي اعترض منذ اليوم الأول على نتائج الانتخابات المبكرة، وقال الإطار إن تلك النتائج مزورة، لكن بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، الإطار مؤمن بأن الدستور والقضاء هو الحكم، وقد وافقنا بعد ذلك على النتائج وسلمنا للقضاء، لإيماننا بالدستور والقضاء، من أجل ذلك فتحنا الكثير من قنوات الاتصال والحوار مع الصدر ومع الآخرين، ووصلنا في أكثر من مرة إلى حلول بتشكيل حكومة مع الصدر، لكن تعلمنا أن الصدر تارة يتفق معنا بالليل ويخلف معنا بالنهار، لكن من الواضح أن المشروع الأمريكي كان أقوى من الصدر ولا يريد أن يتفق الشيعة فيما بينهم، كان الهدف الأمريكي هو الاقتتال "الشيعي - الشيعي" من أجل إضعافهم، لأنهم يعلمون أن الشيعة لديهم علاقات طيبة مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية ولديهم ارتباط عقائدي ومرجعي وغير ذلك، وحاولت أمريكا وبريطانيا إشعال الفتنة بين الشيعة أكثر من مرة، لكننا تعلمنا الهدوء ولغة الحوار واحترام الآخرين من الإطار، لذلك تواصلنا مع الصدر أكثر من مرة وطلبنا منه أن يكون جزءا من تلك الحكومة، وقلنا له شكل الحكومة ونحن سنكون داعمين لك لكي نشكل الكتلة الشيعية الأكبر باعتبار الشيعة يمتلكون 190 نائبا في البرلمان، ومع كل هذا كان المشروع الأمريكي واضح ويعمل على التصعيد بين الشيعة.ما الذي كانت تطمح له أمريكا والغرب من وراء الاقتتال "الشيعي- الشيعي"؟أمريكا وإسرائيل وبريطانيا كان هدفهم محاصرة إيران من جميع الاتجاهات، حيث تم حصارها من أفغانستان وكانت تتوقع أن تحاصرها من العراق وضرب المصالح الإيرانية الروسية الصينية، حيث ضربت واشنطن الاتفاق العراقي الصيني بحكومة عادل عبد المهدي، لكن بجهود أبناء العراق الشرفاء تم النيل من هذا المخطط والمشروع الاستعماري الأمريكي الغربي.هل وقفت أمريكا وإيران موقف المتفرج من الأزمة السياسية في العراق .. أم أن كل طرف استخدم تلك الأزمة كورقة ضغط لتحقيق مصالحه؟بالحقيقة لا يمكن مساواة السلوك السياسي الإيراني بالسلوك السياسي لإدارة البيت الأبيض في القضية العراقية فهناك فرق كبير بين التدخل وبين استخدام النفوذ، لهذا نجد أن واشنطن تتدخل بالشأن العراقي وخير دليل على تدخلها منع شركة سيمنز الألمانية بإعادة الكهرباء، وأيضا في منع تمرير الاتفاقية الصينية التي على أثرها سقطت حكومة عادل عبد المهدي، وغيرها من التدخلات في أمور الطاقة والنفط وعقود وصفقات كبيرة، أما إيران فهي تستخدم نفوذها بمساعدة الشعب العراقي وبناء على طلب رسمي من الحكومات، وخصوصا في قضية تحرير المناطق العراقية الغربية حينما احتلتها قوى التكفير الداعشية، لهذا نستطيع القول أن هناك فرق كبير بين السلوكين لكل من طهران وواشنطن.تقول إن هناك أجندات وحذرتم الصدر من التمادي فيما يقوم به... هل تقصد أن التيار يقوم بتنفيذ أجندات دولية وإقليمية؟ليس ما أقصد به هو التيار، إنما هناك من يريد الدخول تحت جنح التيار لتنفيذ أجندات خارجية، وهذا ما أشرنا إليه حقيقية و قصدناه. .عندما استفحلت الأزمة وغابت الحلول... لماذا رفضتم مقترحات حل البرلمان رغم أن البعض يرى أن كل ما يجري غير دستوري نظرا لتجاوز كل التوقيتات التي حددها الدستور العراقي؟ببساطة نحن بلد ديمقراطي قائم على الدستور، والدستور هو الذي يرسم خريطة العملية السياسية، لهذا كنا نطالب بتطبيق الآلية الدستورية في حل البرلمان .ما هو موقف الجيش العراقي من الوضع الراهن وأيضا موقف حكومة الكاظمي لتصريف الأعمال؟موقف الجيش الوطني وهو حقيقة نعتبره جزء من المؤسسات التي تحمي العملية السياسية، أما أداء حكومة تصريف الأعمال فهي حقيقة مقصرة وتسعى إلى أن تبقى مدة أطول من خلال خلق الأزمات، لكن هذا لن يجدي نفعا، ونحن مصرون على تشكيل حكومة جديدة.هل يمكن أن تكتمل العملية السياسية الحالية بعد كل تلك الأحداث؟نعم ستستمر، وأن ما يحدث في الساحة السياسية العراقية هي نتاج طبيعي للديمقراطية الناشئة التي لم يتعود عليها الشعب العراقي بسبب توالى حكم الأنظمة الدكتاتورية على حكم البلاد.ما هي الحلول التي ترونها للأزمة بعد أن ترك الصدر الساحة السياسية نهائيا كما أعلن؟هو أن نذهب لتشكيل حكومة السيد السوداني من أجل إعادة ضبط القانون والنظام في عموم العراق.هل سيكون العراق ساحة لحرب أهلية تنفذ فيها كل الأطراف الإقليمية والدولية أجنداتها... أم أنكم قادرون على ضبط الأوضاع؟لا لن تكون هناك حرب أهلية، بسبب وجود قوى فاعلة مثل المرجعية الدينية وقوى العشائر العراقية، وكذلك بسبب حكمة الكثير من الأطراف السياسية العراقية.ما هي قراءتك للمؤتمر الصحفي الأخير للصدر والذي أكد اعتزاله نهائيا للسياسة والأوصاف التي أطلقها على التظاهرات؟فشل كبير.. ويبدو أن هناك من المقربين من أعطاه وعودا بالسيطرة على الخضراء بنصف ساعة، ولكن فشل... ويبدو أن هناك ضغوطا قوية من قوى فاعلة على الساحة السياسية العراقية وبكل الأحوال إعلان عن هزيمة.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-الإطار-التنسيقي-يصر-على-موقفه-ويدعو-لتشكيل-حكومة-وعودة-البرلمان-للعمل-1067059430.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-العراقي-يدعو-الإطار-التنسيقي-والتيار-الصدري-للتحاور-بشأن-إجراء-انتخابات-مبكرة-1067059298.html

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