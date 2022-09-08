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https://sputnikarabic.ae/20220908/أمريكا-ناقشنا-مع-الحلفاء-المزيد-من-التنسيق-لتوفير-إمدادات-الطاقة-إلى-أوروبا-1067496326.html
أمريكا: ناقشنا مع الحلفاء المزيد من التنسيق لتوفير إمدادات الطاقة إلى أوروبا
أمريكا: ناقشنا مع الحلفاء المزيد من التنسيق لتوفير إمدادات الطاقة إلى أوروبا
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول الحليفة لواشنطن، اليوم الخميس، تكثيف التنسيق بشأن تأمين إمدادات طاقة موثوقة لأوروبا حيث تواجه القارة نقصا محتملا في... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T19:56+0000
2022-09-08T19:56+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال البيت الأبيض بعد مؤتمر عبر الفيديو، إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى "ناقشوا تسليح روسيا للطاقة والحاجة إلى مزيد من التنسيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لأوروبا"، بحسب وكالة "فرانس برس".واتهمت أوروبا، التي تعتمد بشدة على الإمدادات الروسية، موسكو باستخدام الطاقة كابتزاز ردا على العقوبات المفروضة الغربية الواسعة، والتي أثرت في سلاسل الإمداد وحتى أبطأت جهود الصيانة الدورية لخطوط النقل.تشهد الأسواق العالمية شحا في الإمدادات من النفط والغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وأثار مخاوف بشأن النقص المحتمل مع ارتفاع الطلب على التدفئة في الشتاء المقبل.وقال البيت الأبيض في بيان إن الاتصال بين الحلفاء، والذي ضم أيضا قادة إيطاليا ورومانيا وبولندا وحلف شمال الأطلسي وممثلين من فرنسا والاتحاد الأوروبي، غطى الدعم المستمر لأوكرانيا من خلال المساعدة العسكرية والاقتصادية والضغط على موسكو بفرض عقوبات.بالأمس، وصف الرئيس فلاديمير بوتين، اتهامات لروسيا باستخدام خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" سلاحا للطاقة، بـ"الهراء".وقال بوتين متحدثا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك: "التيار الشمالي 1 مغلق عمليا الآن، الجميع يقول إن روسيا تستخدم أسلحة الطاقة.. هراء آخر ما السلاح الذي نستخدمه".وأضاف: "نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا بقدر ما يقدمون طلبا، فإننا نفي بالقدر نفسه، ونحن لا نقوم بالتوصيل في مكان ما في الهواء، ولكن عند الطلب نحن ننفذ".وعلق بوتين على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وضع حد لأسعار النفط والغاز الروسيين بالقول: "في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية. هراء آخر، هراء سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا، التجارة لا يمكن تجزئتها".
https://sputnikarabic.ae/20220908/فنلندا-تعيد-تشغيل-محطات-طاقة-تعمل-بالوقود-الأحفوري-1067485919.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

أمريكا: ناقشنا مع الحلفاء المزيد من التنسيق لتوفير إمدادات الطاقة إلى أوروبا

19:56 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول الحليفة لواشنطن، اليوم الخميس، تكثيف التنسيق بشأن تأمين إمدادات طاقة موثوقة لأوروبا حيث تواجه القارة نقصا محتملا في الشتاء المقبل.
وقال البيت الأبيض بعد مؤتمر عبر الفيديو، إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى "ناقشوا تسليح روسيا للطاقة والحاجة إلى مزيد من التنسيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لأوروبا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
واتهمت أوروبا، التي تعتمد بشدة على الإمدادات الروسية، موسكو باستخدام الطاقة كابتزاز ردا على العقوبات المفروضة الغربية الواسعة، والتي أثرت في سلاسل الإمداد وحتى أبطأت جهود الصيانة الدورية لخطوط النقل.
تشهد الأسواق العالمية شحا في الإمدادات من النفط والغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وأثار مخاوف بشأن النقص المحتمل مع ارتفاع الطلب على التدفئة في الشتاء المقبل.
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وقال البيت الأبيض في بيان إن الاتصال بين الحلفاء، والذي ضم أيضا قادة إيطاليا ورومانيا وبولندا وحلف شمال الأطلسي وممثلين من فرنسا والاتحاد الأوروبي، غطى الدعم المستمر لأوكرانيا من خلال المساعدة العسكرية والاقتصادية والضغط على موسكو بفرض عقوبات.
بالأمس، وصف الرئيس فلاديمير بوتين، اتهامات لروسيا باستخدام خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" سلاحا للطاقة، بـ"الهراء".
وقال بوتين متحدثا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك: "التيار الشمالي 1 مغلق عمليا الآن، الجميع يقول إن روسيا تستخدم أسلحة الطاقة.. هراء آخر ما السلاح الذي نستخدمه".
وأضاف: "نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا بقدر ما يقدمون طلبا، فإننا نفي بالقدر نفسه، ونحن لا نقوم بالتوصيل في مكان ما في الهواء، ولكن عند الطلب نحن ننفذ".
وعلق بوتين على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وضع حد لأسعار النفط والغاز الروسيين بالقول: "في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية. هراء آخر، هراء سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا، التجارة لا يمكن تجزئتها".
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