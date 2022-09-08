درع "تي - 72" الذي لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-72" في مسابقة "بياثلون الدبابات" في الحقل "بورزيا نوفايا" منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev/
تمثل "تي - 72" واحدة من أفضل دبابات العالم حماية وتدريعا منذ إنتاجها في الاتحاد السوفييتي قبل نحو نصف قرن لتصبح ضمن أكثر الدبابات انتشارا على المستوى العالمي.
ويصل عدد الجيوش التي تستخدم دبابة "تي - 72" الروسية إلى نحو 30 دولة، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تم إنتاجه نحو 25 ألف وحدة منها.
4 ديسمبر 2021, 16:40 GMT
وتمتلك "تي - 72" مميزات تجعلها قادرة على أداء مهام متنوعة تشمل توفير الدعم للمهندسين العسكريين وتقدم التشكيلات المدرعة كدبابة قتال رئيسية تمتلك السرعة والحماية والقوة النيرانية اللازمة التي تمكنها من تدمير تحصينات العدو.
24 فبراير, 16:15 GMT
كما تستطيع "تي - 72" خوض معارك ضد دبابات العدو، إضافة إلى وجود نسخة يمكن استخدامها في المهام الخاصة.
تم إنتاج العديد من النسخ من الدبابة ومنها:
"تي - 72 بي": تمتلك تدريعا أفضل لبرج إطلاق النار.
"تي - 72 بي 1": مزودة بمنصة إطلاق قذائف مضادة للدبابات.
"تي - 72 بي إم": مزودة بدرع تفاعلي لحمايتها من القذائف المضادة للدبابات.
"تي - 72 إيه": نسخة تصديرية.
ورغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
29 سبتمبر 2021, 12:58 GMT
وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.
22 يوليو 2020, 14:29 GMT
وأصبحت الدبابة مزودة بنظام صاروخي دقيق يعمل بالليزر يمكنها من تدمير الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة بدقة عالية في مدى يصل إلى 5 كيلومترا.
18 أغسطس, 10:53 GMT
وأورد الموقع أبرز المواصفات الفنية للدبابة الروسية "تي - 72"، التي تشمل:
الوزن: 46 طنا.
الطاقم: 3 أفراد.
مدى إطلاق النار: يبدأ من 100 متر حتى 5 كيلومترا.
السرعة القصوى: 65 كلم/ الساعة.
مدى الدبابة بخزانات الوقود الأساسية: 550 كلم.
يمكنها تخطي موانع طبيعية عرضها 2.8 متر بعمق 1.2 متر.
ويشمل تسليح الدبابة أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:
مدفع رئيسي عيار 125 ملم.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش عيار 12.7 ملم مضاد للأهداف البرية والجوية.
صواريخ موجهة.
نظام حماية تفاعلي مضاد للقذائف.
وبفضل نظام التدريع المتعدد والتمويه ونظام الحماية التفاعلي ونظام إطلاق الدخان الآلي، فإن "تي - 72" يمكنها العمل بفاعلية لمواجهة هجوم كثيف من الدبابات المعادية، إضافة إلى امتلاكها محرك ذو قوة عالية يمكنها من المناورة بكفاءة أيا كانت التضاريس المحيطة بها.
22 يونيو, 11:40 GMT
وخلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أثبتت "تي - 72" كفاءتها العالية بعدما واصلت الحركة إثر استهدافها بأكثر من 7 قذائف صاروخية وصواريخ موجهة من منظومة "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات.
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© Sputnik / Mohamed Hassan