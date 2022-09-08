https://sputnikarabic.ae/20220908/درع-تي---72-الذي-لا-يمكن-اختراقه-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-الخارقة-1067476410.html

درع "تي - 72" الذي لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة

درع "تي - 72" الذي لا يمكن اختراقه... معلومات عن الدبابة الروسية الخارقة

تمثل "تي - 72" واحدة من أفضل دبابات العالم حماية وتدريعا منذ إنتاجها في الاتحاد السوفييتي قبل نحو نصف قرن لتصبح ضمن أكثر الدبابات انتشارا على المستوى العالمي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T12:17+0000

2022-09-08T12:17+0000

2022-09-08T12:17+0000

رصد عسكري

روسيا

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ويصل عدد الجيوش التي تستخدم دبابة "تي - 72" الروسية إلى نحو 30 دولة، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تم إنتاجه نحو 25 ألف وحدة منها.وتمتلك "تي - 72" مميزات تجعلها قادرة على أداء مهام متنوعة تشمل توفير الدعم للمهندسين العسكريين وتقدم التشكيلات المدرعة كدبابة قتال رئيسية تمتلك السرعة والحماية والقوة النيرانية اللازمة التي تمكنها من تدمير تحصينات العدو.كما تستطيع "تي - 72" خوض معارك ضد دبابات العدو، إضافة إلى وجود نسخة يمكن استخدامها في المهام الخاصة.تم إنتاج العديد من النسخ من الدبابة ومنها:ورغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبعد تزويد الدبابة بنظام إطلاق ناري متطور ومدفع محسن، أصبح بإمكان طاقمها تحديد الأهداف المعادية وإصابتها بدقة في أثناء الثبات والحركة، إضافة إلى وسائل الرؤية المتطورة التي منحتها القدرة على العمل ليلا ونهارا.وأصبحت الدبابة مزودة بنظام صاروخي دقيق يعمل بالليزر يمكنها من تدمير الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة بدقة عالية في مدى يصل إلى 5 كيلومترا.وأورد الموقع أبرز المواصفات الفنية للدبابة الروسية "تي - 72"، التي تشمل:وبفضل نظام التدريع المتعدد والتمويه ونظام الحماية التفاعلي ونظام إطلاق الدخان الآلي، فإن "تي - 72" يمكنها العمل بفاعلية لمواجهة هجوم كثيف من الدبابات المعادية، إضافة إلى امتلاكها محرك ذو قوة عالية يمكنها من المناورة بكفاءة أيا كانت التضاريس المحيطة بها.وخلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أثبتت "تي - 72" كفاءتها العالية بعدما واصلت الحركة إثر استهدافها بأكثر من 7 قذائف صاروخية وصواريخ موجهة من منظومة "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات.

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