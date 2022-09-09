https://sputnikarabic.ae/20220909/أمير-الكويت-معزيا-في-وفاة-إليزابيث-الثانية-أسهمت-في-رسم-ملامح-مناطق-عدة-بالعالم-1067514988.html
أمير الكويت معزيا في وفاة إليزابيث الثانية: أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة بالعالم
أمير الكويت معزيا في وفاة إليزابيث الثانية: أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة بالعالم
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية عزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تقدم فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي بخالص العزاء. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:12+0000
2022-09-09T10:12+0000
2022-09-09T10:12+0000
بريطانيا
أخبار الكويت اليوم
إليزابيث
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ووفقا للبرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير الكويت عن "بالغ حزنه وتأثره لوفاة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة".واستذكرت البرقية مسيرة الملكة التي وصفتها بأنها "حافلة بالعطاء على مدى العقود الماضية"، مؤكدة أنها "عززت المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة المتحدة الصديقة ومشاركتها التفاعل مع قضايا العالم".ولفتت البرقية إلى أن "الكويت قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى الموقف التاريخي والثابت والمشرف لها وللمملكة المتحدة الصديقة مع الحق الكويتي ضد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 والمشاركة الفعالة للقوات المسلحة البريطانية مع قوات التحالف الدولي الذي تشكل لنصرة قضية الكويت العادلة لدحر ذلك العدوان وتحريرها وكذلك موقفها التاريخي وموقف المملكة المتحدة في المساهمة على الحفاظ وضمان استقلال الكويت".
https://sputnikarabic.ae/20220908/بوتين-معزيا-في-وفاة-الملكة-إليزابيث-كانت-محبوبة-من-أمتها-ويكن-لها-العالم-كل-الاحترام-1067496246.html
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بريطانيا, أخبار الكويت اليوم, إليزابيث
بريطانيا, أخبار الكويت اليوم, إليزابيث
أمير الكويت معزيا في وفاة إليزابيث الثانية: أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة بالعالم
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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية عزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تقدم فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي بخالص العزاء.
ووفقا للبرقية
التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير الكويت عن "بالغ حزنه وتأثره لوفاة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة".
واستذكرت البرقية مسيرة الملكة التي وصفتها بأنها
"حافلة بالعطاء على مدى العقود الماضية"، مؤكدة أنها "عززت المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة المتحدة الصديقة ومشاركتها التفاعل مع قضايا العالم".
وقالت: "العالم أجمع فقد برحيلها قائدة عظيمة اتسمت بالحكمة والخبرة وبعد النظر وكانت لها مواقفها التاريخية التي أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة في العالم المعاصر كما أثمرت مبادراتها النيرة في تعزيز الأمن والسلام وخدمة القضايا الإنسانية والإسهام في الارتقاء بمسار التنمية المستدامة في العالم مما أكسبها جل تقدير واحترام المجتمع الدولي كافة".
ولفتت البرقية إلى أن "الكويت قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى الموقف التاريخي والثابت والمشرف لها وللمملكة المتحدة الصديقة مع الحق الكويتي ضد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 والمشاركة الفعالة للقوات المسلحة البريطانية مع قوات التحالف الدولي الذي تشكل لنصرة قضية الكويت العادلة لدحر ذلك العدوان
وتحريرها وكذلك موقفها التاريخي وموقف المملكة المتحدة في المساهمة على الحفاظ وضمان استقلال الكويت".