https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القوات-الجوفضائية-تدمر-مواقع-الجيش-الأوكراني-في-خيرسون-وخاركوف-1067578572.html
الدفاع الروسية: القوات الجوفضائية تدمر مواقع الجيش الأوكراني في خيرسون وخاركوف
الدفاع الروسية: القوات الجوفضائية تدمر مواقع الجيش الأوكراني في خيرسون وخاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن القوات الجوفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية وجّهت ضربات عالية الدقة على وحدات وتحصينات الجيش الأوكراني في... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T10:24+0000
2022-09-11T10:24+0000
2022-09-11T10:51+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "في منطقة ميرولوبوفيكي التابعة لمقاطعة خيرسون دمرت القوات الجوفضائية الروسية وحدات اللواء الأوكراني الستين وقضت على أكثر من 50 عسكريًا إضافة لـ7 آليات مصفحة".كما أسقط الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين تم إطلاقهما من منظومة "توشكا-أو" وصاروخي "هارم" أمريكيي الصنع.وذكر البيان أن نظام كييف قصف منذ الأول من سبتمبر/ أيلول أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار 26 مرة بالمدفعية.وأردف البيان: "لذلك، ومنذ 1 سبتمبر، تعرضت أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار لقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية 26 مرة، وفي الوقت نفسه، حيث أن النيران التي استهدفت محطة التحويل في 6 سبتمبر وخط الكهرباء في 8 سبتمبر تركت مدينة إنرغودار دون كهرباء مرتين".وذكر بيان الدفاع الروسية أن نظام كييف ضرب يوميا عن عمد منشآت إمداد الطاقة والبنية التحتية المدنية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي يوم السبت فقط، وبسبب قصف منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، تم إيقاف 19 محطة تحويل فرعية، وبات أكثر من 1.6 ألف مرفق مدني دون كهرباء".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في 1 سبتمبر/أيلول، ونتيجة لغارة أوكرانية، تم إلغاء إيقاف عمل مناجم تابعة لشركة دونيتسك لطاقة الفحم حيث تم علق العشرات من عمال المناجم تحت الأرض.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات الجوفضائية تدمر مواقع الجيش الأوكراني في خيرسون وخاركوف
10:24 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن القوات الجوفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية وجّهت ضربات عالية الدقة على وحدات وتحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون.
وأضاف البيان: "في منطقة ميرولوبوفيكي التابعة لمقاطعة خيرسون دمرت القوات الجوفضائية الروسية وحدات اللواء الأوكراني الستين وقضت على أكثر من 50 عسكريًا إضافة لـ7 آليات مصفحة".
كما أسقط الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين تم إطلاقهما من منظومة "توشكا-أو" وصاروخي "هارم" أمريكيي الصنع.
وجاء في البيان: "تم إسقاط صاروخين باليستيين من طراز توشكا-أو وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز هارم في الجو بالقرب من قرية أودي في مقاطعة خاركوف".
وذكر البيان أن نظام كييف قصف منذ الأول من سبتمبر/ أيلول أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار 26 مرة بالمدفعية.
"إن نظام كييف، ومن أجل زعزعة استقرار الوضع في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الروسية والتسبب في معاناة السكان المدنيين، يواصل القصف المتعمد للبنية التحتية للطاقة مثل منشآت التوليد والمحولات الفرعية وخطوط الكهرباء".
وأردف البيان: "لذلك، ومنذ 1 سبتمبر، تعرضت أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار لقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية 26 مرة، وفي الوقت نفسه، حيث أن النيران التي استهدفت محطة التحويل في 6 سبتمبر وخط الكهرباء في 8 سبتمبر تركت مدينة إنرغودار دون كهرباء مرتين".
وذكر بيان الدفاع الروسية أن نظام كييف ضرب يوميا عن عمد منشآت إمداد الطاقة والبنية التحتية المدنية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي يوم السبت فقط، وبسبب قصف منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، تم إيقاف 19 محطة تحويل فرعية، وبات أكثر من 1.6 ألف مرفق مدني دون كهرباء".
"على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قصفت المدفعية الأوكرانية مرارًا 22 منشأة مهمة لإمداد الطاقة من أجل إلغاء تنشيط المستوطنات ورياض الأطفال ومنشآت دعم الحياة للسكان والمؤسسات الصناعية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في 1 سبتمبر/أيلول، ونتيجة لغارة أوكرانية، تم إلغاء إيقاف عمل مناجم تابعة لشركة دونيتسك لطاقة الفحم حيث تم علق العشرات من عمال المناجم تحت الأرض.