https://sputnikarabic.ae/20220915/بعد-ظهورها-مع-الجيش-الإيراني-كيف-وصلت-سيارات-هامفي-الأمريكية-إلى-إيران-1067789133.html

بعد ظهورها مع الجيش الإيراني... كيف وصلت سيارات "هامفي" الأمريكية إلى إيران؟

بعد ظهورها مع الجيش الإيراني... كيف وصلت سيارات "هامفي" الأمريكية إلى إيران؟

بدأ الجيش الإيراني استخدام مركبات رباعية الدفع حصل عليها من أفراد الجيش الأفغاني، الذين غادروا البلاد عقب سيطرة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T13:23+0000

2022-09-15T13:23+0000

2022-09-15T13:23+0000

رصد عسكري

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101847/65/1018476531_0:140:1352:900_1920x0_80_0_0_3eff2319302535d1b82b9ccb32b4d2b8.jpg

ذكرت ذلك صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، في تقرير بهذا الشأن، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني حصل على تلك المركبات مع عتاد عسكري آخر إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.ولفتت الصحيفة إلى أن قوات المظلات الإيرانية قررت استخدام تلك المركبات التي يمكن إنزالها من الجو بواسطة طائرات النقل العسكري.وأوضحت الصحيفة أن تلك العربات تم استخدامها في المناورات البرية الأخيرة، التي أجراها الجيش الإيراني على نطاق واسع.ويمتلك الجيش الإيراني قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أكثر من مليون جندي، ويصنف بجميع أنواع قواته في المرتبة رقم 14 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يذكر أن مناورة "الاقتدار 1041"، التي جرت قبل أيام، تعد أكبر مناورة برية في تاريخ الجيش الإيراني، والذي يهدف من ورائها إلى رفع مستوى جاهزيته للعمليات الحربية.

https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html

https://sputnikarabic.ae/20220908/بعد-إطلاق-أكبر-مناورة-في-تاريخها-معلومات-عن-القوات-البرية-الإيرانية-1067468566.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, إيران