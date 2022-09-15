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https://sputnikarabic.ae/20220915/بعد-ظهورها-مع-الجيش-الإيراني-كيف-وصلت-سيارات-هامفي-الأمريكية-إلى-إيران-1067789133.html
بعد ظهورها مع الجيش الإيراني... كيف وصلت سيارات "هامفي" الأمريكية إلى إيران؟
بعد ظهورها مع الجيش الإيراني... كيف وصلت سيارات "هامفي" الأمريكية إلى إيران؟
بدأ الجيش الإيراني استخدام مركبات رباعية الدفع حصل عليها من أفراد الجيش الأفغاني، الذين غادروا البلاد عقب سيطرة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:23+0000
2022-09-15T13:23+0000
رصد عسكري
إيران
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ذكرت ذلك صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، في تقرير بهذا الشأن، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني حصل على تلك المركبات مع عتاد عسكري آخر إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.ولفتت الصحيفة إلى أن قوات المظلات الإيرانية قررت استخدام تلك المركبات التي يمكن إنزالها من الجو بواسطة طائرات النقل العسكري.وأوضحت الصحيفة أن تلك العربات تم استخدامها في المناورات البرية الأخيرة، التي أجراها الجيش الإيراني على نطاق واسع.ويمتلك الجيش الإيراني قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أكثر من مليون جندي، ويصنف بجميع أنواع قواته في المرتبة رقم 14 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يذكر أن مناورة "الاقتدار 1041"، التي جرت قبل أيام، تعد أكبر مناورة برية في تاريخ الجيش الإيراني، والذي يهدف من ورائها إلى رفع مستوى جاهزيته للعمليات الحربية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html
https://sputnikarabic.ae/20220908/بعد-إطلاق-أكبر-مناورة-في-تاريخها-معلومات-عن-القوات-البرية-الإيرانية-1067468566.html
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رصد عسكري, إيران
رصد عسكري, إيران

بعد ظهورها مع الجيش الإيراني... كيف وصلت سيارات "هامفي" الأمريكية إلى إيران؟

13:23 GMT 15.09.2022
© flickr.com / Program Executive Office Soldierسيارة عسكرية من نوع "هامفي"
سيارة عسكرية من نوع هامفي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© flickr.com / Program Executive Office Soldier
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بدأ الجيش الإيراني استخدام مركبات رباعية الدفع حصل عليها من أفراد الجيش الأفغاني، الذين غادروا البلاد عقب سيطرة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، في تقرير بهذا الشأن، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني حصل على تلك المركبات مع عتاد عسكري آخر إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية
7 سبتمبر, 19:48 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن قوات المظلات الإيرانية قررت استخدام تلك المركبات التي يمكن إنزالها من الجو بواسطة طائرات النقل العسكري.
وأوضحت الصحيفة أن تلك العربات تم استخدامها في المناورات البرية الأخيرة، التي أجراها الجيش الإيراني على نطاق واسع.
دبابة تابعة للجيش الإيراني تمر من جانب المنبر المزين بصورة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
بعد إطلاق أكبر مناورة في تاريخها... معلومات عن القوات البرية الإيرانية
8 سبتمبر, 10:00 GMT
ويمتلك الجيش الإيراني قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أكثر من مليون جندي، ويصنف بجميع أنواع قواته في المرتبة رقم 14 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
يذكر أن مناورة "الاقتدار 1041"، التي جرت قبل أيام، تعد أكبر مناورة برية في تاريخ الجيش الإيراني، والذي يهدف من ورائها إلى رفع مستوى جاهزيته للعمليات الحربية.
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