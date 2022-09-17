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https://sputnikarabic.ae/20220917/طاجيكستان-تتهم-حرس-الحدود-القرغيزي-بخرق-وقف-إطلاق-النار-1067864478.html
طاجيكستان تتهم حرس الحدود القرغيزي بخرق وقف إطلاق النار
طاجيكستان تتهم حرس الحدود القرغيزي بخرق وقف إطلاق النار
اتهمت السلطات الطاجيكية حرس الحدود القرغيزي بخرق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:57+0000
2022-09-17T11:57+0000
العالم
أحداث قيرغيزستان
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دوشانبي - سبوتنيك. ووفق بيان لها قالت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان، يوم السبت، إن قوات حرس الحدود القرغيزية انتهكت وقف إطلاق النار بعد حادثة أخرى من المواجهة على الحدود.وادعى البيان أنه "في الساعة 11:10 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:10 بتوقيت غرينتش)، كان قائد الوحدة العسكرية 707 التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في قيرغيزستان، المتمركزة في مبنى المدرسة السابق بقرية كوكتوش في منطقة باتكين، قد أصدر أمرًا طوعيًا بإطلاق النار من جميع أنواع الأسلحة على أراضي طاجيكستان، خلافًا لمتطلبات اتفاق وقف إطلاق النار".وقد بدأت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، فيما استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول محيط الحدود بالكامل، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.وعقد قادة القوات الحدودية لطاجيكستان وقيرغيزستان في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت اجتماعا بشأن الوفاء بشروط وقف إطلاق النار المعلن، وناقش الطرفان استقرار الوضع وعودة القوات والمعدات الإضافية إلى مواقعها الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html
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العالم, أحداث قيرغيزستان
العالم, أحداث قيرغيزستان

طاجيكستان تتهم حرس الحدود القرغيزي بخرق وقف إطلاق النار

11:57 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / STRدبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية
دبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / STR
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اتهمت السلطات الطاجيكية حرس الحدود القرغيزي بخرق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه.
دوشانبي - سبوتنيك. ووفق بيان لها قالت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان، يوم السبت، إن قوات حرس الحدود القرغيزية انتهكت وقف إطلاق النار بعد حادثة أخرى من المواجهة على الحدود.
مناورات الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
قرغيزيا وطاجيكستان توافقان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية
أمس, 10:49 GMT
وادعى البيان أنه "في الساعة 11:10 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:10 بتوقيت غرينتش)، كان قائد الوحدة العسكرية 707 التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في قيرغيزستان، المتمركزة في مبنى المدرسة السابق بقرية كوكتوش في منطقة باتكين، قد أصدر أمرًا طوعيًا بإطلاق النار من جميع أنواع الأسلحة على أراضي طاجيكستان، خلافًا لمتطلبات اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال: "هذا الوضع يشير إلى أن القادة الفرديين لا يطيعون المقر المركزي للقوات المسلحة في قيرغيزستان".

وقد بدأت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، فيما استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول محيط الحدود بالكامل، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.
وعقد قادة القوات الحدودية لطاجيكستان وقيرغيزستان في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت اجتماعا بشأن الوفاء بشروط وقف إطلاق النار المعلن، وناقش الطرفان استقرار الوضع وعودة القوات والمعدات الإضافية إلى مواقعها الأصلية.
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