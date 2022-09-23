https://sputnikarabic.ae/20220923/الرئيس-الإيراني-تعاون-الدول-المستقلة-يحبط-محاولات-قوى-الهيمنة-لمنع-تطورها-1068119294.html
الرئيس الإيراني: تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة لمنع تطورها
الرئيس الإيراني: تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة لمنع تطورها
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تطور هذه الدول. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T06:51+0000
2022-09-23T06:51+0000
2022-09-23T06:51+0000
زيمبابوي
إيران
أخبار العالم الآن
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد إبراهيم رئيسي أن هناك إمكانية لتوسيع تعاون بلاده مع زيمبابوي في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والتعدين والزراعة والتكنولوجيا، وهي قطاعات تؤكد مدى تطور العلاقات الإيرانية مع الدول الأفريقية.وشدد الرئيس الإيراني على الإسراع في تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، مضيفا أن تعاون الدول المستقلة سيحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تقدمها.ومن ناحيته، أشار رئيس زيمبابوي إلى توفر العديد من مجالات التعاون مع إيران، لافتًا إلى أن وجود الشركات الإيرانية في القطاع الزراعي، وعمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، وزراعة الحبوب ومنتجات البستنة خارج الحدود الوطنية، بدعوى أنها فرصة جيدة للتعاون بين البلدين.وتذكر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا ذكرياته الطيبة من زياراته إلى إيران، موضحًا أن كلا الدولتين كانتا هدفا لأحقاد الإمبريالية، وأن بلاده بحاجة إلى تعاون أوثق مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220923/غوتيريش-والرئيس-الإيراني-يبحثان-الاتفاق-النووي--1068117154.html
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زيمبابوي, إيران, أخبار العالم الآن
زيمبابوي, إيران, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة لمنع تطورها
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن تعاون الدول المستقلة يحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تطور هذه الدول.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد إبراهيم رئيسي
أن هناك إمكانية لتوسيع تعاون بلاده مع زيمبابوي في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والتعدين والزراعة والتكنولوجيا، وهي قطاعات تؤكد مدى تطور العلاقات الإيرانية مع الدول الأفريقية.
وشدد الرئيس الإيراني على الإسراع في تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، مضيفا أن تعاون الدول المستقلة سيحبط محاولات قوى الهيمنة الرامية لمنع تقدمها.
ومن ناحيته، أشار رئيس زيمبابوي
إلى توفر العديد من مجالات التعاون مع إيران، لافتًا إلى أن وجود الشركات الإيرانية في القطاع الزراعي، وعمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، وزراعة الحبوب ومنتجات البستنة خارج الحدود الوطنية، بدعوى أنها فرصة جيدة للتعاون بين البلدين.
وتذكر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا ذكرياته الطيبة من زياراته إلى إيران، موضحًا أن كلا الدولتين كانتا هدفا لأحقاد الإمبريالية، وأن بلاده بحاجة إلى تعاون أوثق مع إيران.