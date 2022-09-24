https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-45-1068188885.html
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 45%
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 45%
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T17:38+0000
2022-09-24T17:38+0000
2022-09-24T17:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كرافشينكو، اليوم السبت، للصحفيين إن "نسبة المشاركة الإجمالية في الجمهورية بلغت 45.86%".وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا..
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصدر-لـسبوتنيك-المجلس-الفيدرالي-الروسي-قد-ينظر-في-قضية-ضم-أراض-جديدة-في-الـ29-من-سبتمبر-1068188272.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-بيلاروسي-الاستفتاء-يكشف-عن-شجاعة-السكان-رغم-تهديدات-نظام-كييف-ورعاته-الغربيين-1068186465.html
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روسيا
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 45%
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.
وقالت كرافشينكو، اليوم السبت، للصحفيين إن "نسبة المشاركة الإجمالية في الجمهورية بلغت 45.86%".
قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"
: "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وبدوره، قال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا وأوكرانيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.
ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.
بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا..