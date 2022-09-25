https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-تركيا-ترصد-انتشارا-عسكريا-يونانيا-في-جزر-بحر-إيجه-1068214854.html
إعلام: تركيا ترصد انتشارا عسكريا يونانيا في جزر بحر إيجه
إعلام: تركيا ترصد انتشارا عسكريا يونانيا في جزر بحر إيجه
التقطت طائرات عسكرية تركية دون طيار، صورا لما وصفته وسائل إعلام أنقرة الرسمية بأنه "انتشار غير قانوني لمركبات مدرعة يونانية في جزر بحر إيجه في وضع غير عسكري". 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:23+0000
2022-09-25T13:23+0000
2022-09-25T13:23+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. أفادت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن طائرات تركية دون طيار صورت سفينتي إنزال يونانيتين كانتا في طريقهما إلى مديلي وسيسام في بحر إيجه.وقالت إن السفينتين كانتا تحملان 23 عربة مدرعة تكتيكية إلى ميديلي و18 إلى سيسام، وهو أمر غير قانوني لأن الجزر ليس لها وضع عسكري. وصرحت أجهزة الأمن التركية للوكالة بأن تصرفات أثينا "غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي".كانت تركيا على خلاف مع اليونان منذ عقود، واقترب البلدان بشدة من النزاع المسلح مرات عدة، وتصاعدت التوترات مجددا في 23 أغسطس/ آب، عندما زعمت أنقرة أن اليونان استخدمت أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" لتعقب مقاتلات تركية في مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس. نفت أثينا الادعاءات.تصاعدت التوترات أكثر في 3 سبتمبر/ أيلول، عندما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استمرت في ارتكاب الحوادث مع الطائرات التركية.قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة تتوقع موضوعية من حلف "الناتو" فيما يتعلق باستخدام اليونان لأنظمة "إس 300"ضد الطائرات التركية، مضيفا أن أثينا تتجاهل القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والصداقة مع أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20220914/ما-هي-القدرات-العسكرية-لتركيا-واليونان-1067714781.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم
إعلام: تركيا ترصد انتشارا عسكريا يونانيا في جزر بحر إيجه
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التقطت طائرات عسكرية تركية دون طيار، صورا لما وصفته وسائل إعلام أنقرة الرسمية بأنه "انتشار غير قانوني لمركبات مدرعة يونانية في جزر بحر إيجه في وضع غير عسكري".
موسكو - سبوتنيك
. أفادت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن طائرات تركية دون طيار صورت سفينتي إنزال يونانيتين كانتا في طريقهما إلى مديلي وسيسام في بحر إيجه.
وقالت إن السفينتين كانتا تحملان 23 عربة مدرعة تكتيكية إلى ميديلي و18 إلى سيسام، وهو أمر غير قانوني لأن الجزر ليس لها وضع عسكري. وصرحت أجهزة الأمن التركية للوكالة بأن تصرفات أثينا "غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي".
كانت تركيا على خلاف مع اليونان منذ عقود، واقترب البلدان بشدة من النزاع المسلح
مرات عدة، وتصاعدت التوترات مجددا في 23 أغسطس/ آب، عندما زعمت أنقرة أن اليونان استخدمت أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" لتعقب مقاتلات تركية في مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس. نفت أثينا الادعاءات.
تصاعدت التوترات
أكثر في 3 سبتمبر/ أيلول، عندما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استمرت في ارتكاب الحوادث مع الطائرات التركية.
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة تتوقع موضوعية من حلف "الناتو" فيما يتعلق باستخدام اليونان لأنظمة "إس 300"ضد الطائرات التركية، مضيفا أن أثينا تتجاهل القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والصداقة مع أنقرة.