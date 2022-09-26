https://sputnikarabic.ae/20220926/مراقب-دولي-فرنسي-الاستفتاء-أفضل-حل-للصراع-في-دونباس-1068272771.html
مراقب دولي فرنسي: الاستفتاء أفضل حل للصراع في دونباس
مراقب دولي فرنسي: الاستفتاء أفضل حل للصراع في دونباس
اعتبر المراقب الدولي الفرنسي والمفكر السياسي، بيير إيمانويل ثومان، الذي يعمل على مراقبة التصويت في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:36+0000
2022-09-26T13:36+0000
2022-09-26T13:36+0000
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
استفتاء
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وقال ثومان للصحفيين: "ما نشهده الآن (الاستفتاء) حدث تاريخي عظيم، هذا هو أعلى شكل من أشكال الديمقراطية. أعتقد أن الاستفتاء هو أفضل حل في هذا الصراع".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/وصول-مراقبين-من-فرنسا-والأرجنتين-ودول-أخرى-لمتابعة-سير-عملية-الاستفتاء-في-لوغانسك-1068263783.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء
مراقب دولي فرنسي: الاستفتاء أفضل حل للصراع في دونباس
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اعتبر المراقب الدولي الفرنسي والمفكر السياسي، بيير إيمانويل ثومان، الذي يعمل على مراقبة التصويت في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا أفضل حل للصراع في دونباس.
وقال ثومان للصحفيين: "ما نشهده الآن (الاستفتاء) حدث تاريخي عظيم، هذا هو أعلى شكل من أشكال الديمقراطية. أعتقد أن الاستفتاء
هو أفضل حل في هذا الصراع".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.