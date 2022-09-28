https://sputnikarabic.ae/20220928/إجراءات-أمنية-مشددة-في-بغداد-قبيل-جلسة-التصويت-على-استقالة-الحلبوسي-1068340899.html
إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي
إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي
أكد مصدر أمني عراقي أن هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم الأربعاء. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T07:59+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "مداخل العاصمة بغداد الخارجية مفتوحة أمام حركة السير مع اتخاذ اجراءات تفتيشية على السيارات الداخلة قبل السماح بدخولها".وأوضح المصدر أن "الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد احترازية مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم".وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.وكان محمد الحلبوسي أعلن، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220928/العراق-تحالف-السيادة-يؤكد-تمسكه-بالحلبوسي-رئيسا-للبرلمان-ويدعو-لرفض-استقالته-1068340350.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي
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أكد مصدر أمني عراقي أن هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم الأربعاء.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "مداخل العاصمة بغداد الخارجية مفتوحة أمام حركة السير مع اتخاذ اجراءات تفتيشية على السيارات الداخلة قبل السماح بدخولها".
وأوضح المصدر أن "الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد احترازية مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم".
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت
، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
وكان محمد الحلبوسي
أعلن، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.