https://sputnikarabic.ae/20220930/وزير-الدفاع-التركي-لليونان-نحن-جاهزون-للحوار-فلتتفضلوا-أو-نذهب-نحن-إليكم-1068423434.html
وزير الدفاع التركي لليونان: نحن جاهزون للحوار... فلتتفضلوا أو نذهب نحن إليكم
وزير الدفاع التركي لليونان: نحن جاهزون للحوار... فلتتفضلوا أو نذهب نحن إليكم
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للحوار مع اليونان بخصوص الخلافات الموجودة بين البلدين. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:23+0000
2022-09-30T07:23+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أبدى أكار استعداد تركيا للدخول في مفاوضات مع اليونان لبحث كل المسائل العالقة.وقال: "نحن جاهزون للمحادثات مع اليونان دائما، فليتفضلوا إلى تركيا أو نحن نذهب إلى أثينا، دعونا نلتقي ونتباحث لحل المشاكل القائمة بيننا".وقال: "للأسف تستمر اليونان بأنشطتها وخطاباتها الاستفزازية، ويُظهر بعض السياسيين موقفًا عدوانيًا للغاية تجاه تركيا بغية تحقيق مكاسب سياسية داخلية".وشدد أكار على أن بلاده تريد حل كل المشاكل بالطرق والوسائل السلمية، متمنيا أن يترك اليونانيون مواقفهم التي "تلحق الضرر بالشعب اليوناني"، حسب تعبيره.وعن بحر إيجه، قال أكار إن "تركيا تريد أن تجعل من بحر إيجة حوض سلام للجميع"، متحدثا عن وجوب "تقاسم ثروات المنطقة البحرية بشكل عادل".يشار إلى أن تركيا كانت قد أكدت رصد أجهزتها لقيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة ميديلّي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس) يومي 18 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهي من المدرعات التي منحتها الولايات المتحدة إلى اليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).طالع أيضا: إعلام: اليونان تسعى إلى إشعال نزاع بين تركيا والغرب
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
وزير الدفاع التركي لليونان: نحن جاهزون للحوار... فلتتفضلوا أو نذهب نحن إليكم
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده على استعداد للحوار مع اليونان بخصوص الخلافات الموجودة بين البلدين.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أبدى أكار استعداد تركيا للدخول في مفاوضات مع اليونان لبحث كل المسائل العالقة.
وقال: "نحن جاهزون
للمحادثات مع اليونان دائما، فليتفضلوا إلى تركيا أو نحن نذهب إلى أثينا، دعونا نلتقي ونتباحث لحل المشاكل القائمة بيننا".
لكن أكار تأسّف على موقف اليونان، والذي وصف بعض أنشطتها بـ "العدائية"، مؤكدا وجود سياسيين في أثينا يريدون تحقيق مكاسب داخلية من عدائهم لتركيا.
وقال: "للأسف تستمر اليونان بأنشطتها وخطاباتها الاستفزازية، ويُظهر بعض السياسيين موقفًا عدوانيًا للغاية تجاه تركيا بغية تحقيق مكاسب سياسية داخلية".
وشدد أكار على أن بلاده تريد حل كل المشاكل
بالطرق والوسائل السلمية، متمنيا أن يترك اليونانيون مواقفهم التي "تلحق الضرر بالشعب اليوناني"، حسب تعبيره.
وعن بحر إيجه، قال أكار إن "تركيا تريد أن تجعل من بحر إيجة حوض سلام للجميع"، متحدثا عن وجوب "تقاسم ثروات المنطقة البحرية بشكل عادل".
وقال: "تركيا لا تشكل تهديدا لأحد، نريد أن يدرك الجميع ذلك، لكن نريد في الوقت ذاته أن يعلم الجميع بأن دعواتنا للحوار والتفاوض لا يعني ضعفا، فنحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة وقادرون على ذلك".
يشار إلى أن تركيا كانت قد أكدت رصد أجهزتها لقيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة ميديلّي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس) يومي 18 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهي من المدرعات التي منحتها الولايات المتحدة إلى اليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).