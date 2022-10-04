https://sputnikarabic.ae/20221004/جيش-كوريا-الجنوبية-يحدد-مسار-صاروخ-بوينغ-يانغ-الذي-أطلقته-صباح-اليوم-مر-فوق-اليابان-1068598341.html
جيش كوريا الجنوبية يحدد مسار صاروخ بوينغ يانغ الذي أطلقته صباح اليوم... مر فوق اليابان
جيش كوريا الجنوبية يحدد مسار صاروخ بوينغ يانغ الذي أطلقته صباح اليوم... مر فوق اليابان
حدد جيش كوريا الجنوبية مسار الصاروخ الباليستي الذي قال إن بيونغ يانغ أطلقته صباح اليوم الثلاثاء. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:08+0000
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وحسب بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، أكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة رصدها لصاروخ باليستي متوسط المدى، أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء.وأكد بيان هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ الذي يعد أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر، قد مر فوق اليابان.ورصد البيان أن عملية الإطلاق تمت من "موبيونغ-ري في إقليم جاغانغ الشمالي في الساعة 7:23 صباحًا وأن الصاروخ حلّق فوق اليابان، وقد طار الصاروخ نحو 4500 كيلومتر وبلغت ذروة ارتفاعه 970 كيلومترا بسرعة قصوى 17 ماخا".وتوعد بيان هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بأن "سلسلة الاستفزازات الصاروخية الشمالية ستعزز قدرات الردع والاستجابة من قبل التحالف الكوري الأمريكي، وستؤدي فقط إلى تعميق عزلة كوريا الشمالية عن المجتمع الدولي".يشار إلى أن آخر إطلاق لبيونغ يونغ لصاروخ من هذا النوع كان في يناير/ كانون الثاني الماضي، "وهو صاروخ هواسونغ- 12 وقد طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر".طالع أيضا: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن جارتها الجنوبية
https://sputnikarabic.ae/20221004/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بـ-رد-صارم-على-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068584990.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
جيش كوريا الجنوبية يحدد مسار صاروخ بوينغ يانغ الذي أطلقته صباح اليوم... مر فوق اليابان
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حدد جيش كوريا الجنوبية مسار الصاروخ الباليستي الذي قال إن بيونغ يانغ أطلقته صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب بيان
نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، أكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة رصدها لصاروخ باليستي متوسط المدى، أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء.
وأكد بيان هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ الذي يعد أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر، قد مر فوق اليابان
.
ورصد البيان أن عملية الإطلاق تمت من "موبيونغ-ري في إقليم جاغانغ الشمالي في الساعة 7:23 صباحًا وأن الصاروخ حلّق فوق اليابان، وقد طار الصاروخ نحو 4500 كيلومتر وبلغت ذروة ارتفاعه 970 كيلومترا بسرعة قصوى 17 ماخا".
ولفت البيان إلى أن مخابرات سيئول وواشنطن تعملان الآن على إجراء تحليل مفصل، من أجل "التحقق من تفاصيل الصاروخ".
وتوعد بيان هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بأن "سلسلة الاستفزازات الصاروخية الشمالية ستعزز قدرات الردع والاستجابة من قبل التحالف الكوري الأمريكي، وستؤدي فقط إلى تعميق عزلة كوريا الشمالية عن المجتمع الدولي".
يشار إلى أن آخر إطلاق لبيونغ يونغ لصاروخ من هذا النوع كان
في يناير/ كانون الثاني الماضي، "وهو صاروخ هواسونغ- 12 وقد طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر".