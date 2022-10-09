https://sputnikarabic.ae/20221009/غوارديولا-ردا-على-العريضة-المطالبة-بإبعاد-هالاند-ليس-روبوتا-وإنما-إنسان-طبيعي-ونحن-محظوظون-به-1068788155.html
غوارديولا ردا على العريضة المطالبة بإبعاد هالاند: ليس روبوتا وإنما إنسان طبيعي... ونحن محظوظون به
غوارديولا ردا على العريضة المطالبة بإبعاد هالاند: ليس روبوتا وإنما إنسان طبيعي... ونحن محظوظون به
رد بيب غوارديولا إي سالا، مدرب مانشيستر سيتي، على العريضة التي وقعها أكثر من 2 مليون مشجع إنجليزي للمطالبة بإبعاد مهاجم الفريق من بلادهم، مؤكدا أنها مزحة جيدة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:33+0000
2022-10-09T08:33+0000
2022-10-09T08:33+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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ووفقا لتصريحات أدلى بها مدرب السيتي عندما سُئل عن هذه العريضة، قال: "نعم، إنها مزحة، لكنها جيدة"، واصفا لاعبه بأنه من طراز فريد، يحسن استغلال الفرص، ولديه موهبة كبيرة.وقال: " لديه غريزة وإحساس لا يصدقان كمهاجم، فهو يذهب قبل وصول الكرة بثانية واحدة بحيث لا يمكن للمدافع أن يتوقع وجوده في هذه اللحظة".ولفت غوارديولا إلى أن "هذا النوع من اللاعبين، لا يمكن للمدير الفني أن يعلمه، بل يمكن له أن يرشد هذه الموهبة لأنها طبيعية"، مؤكدا: "نحن محظوظون لامتلاك مثل هذه الموهب".العريضة تمت عنونتها بـ "عريضة لإبعاد إرلينج هالاند من اتحاد كرة القدم لأنه ليس عادلاً".وقالت: "ببساطة هالاند غير عادل.. ويمكننا إجراء تغيير، الآن هو الوقت المناسب لنا نحن الناس للتصرف، فلا ينبغي السماح لهذا الروبوت بالاستمرار في بلدنا".طالع أيضا: الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
https://sputnikarabic.ae/20220906/غوارديولا-الاعتماد-على-هالاند-فقط-لن-يفيد-مانشيستر-سيتي-1067344871.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
غوارديولا ردا على العريضة المطالبة بإبعاد هالاند: ليس روبوتا وإنما إنسان طبيعي... ونحن محظوظون به
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رد بيب غوارديولا إي سالا، مدرب مانشيستر سيتي، على العريضة التي وقعها أكثر من 2 مليون مشجع إنجليزي للمطالبة بإبعاد مهاجم الفريق من بلادهم، مؤكدا أنها مزحة جيدة.
ووفقا لتصريحات
أدلى بها مدرب السيتي عندما سُئل عن هذه العريضة، قال: "نعم، إنها مزحة، لكنها جيدة"، واصفا لاعبه بأنه من طراز فريد، يحسن استغلال الفرص، ولديه موهبة كبيرة.
وقال: " لديه غريزة وإحساس لا يصدقان كمهاجم، فهو يذهب قبل وصول الكرة بثانية واحدة بحيث لا يمكن للمدافع أن يتوقع وجوده في هذه اللحظة".
ولفت غوارديولا إلى
أن "هذا النوع من اللاعبين، لا يمكن للمدير الفني أن يعلمه، بل يمكن له أن يرشد هذه الموهبة لأنها طبيعية"، مؤكدا: "نحن محظوظون لامتلاك مثل هذه الموهب".
وحسب العريضة التي نشرتها مواقع انجليزية كثيرة، فإن الجماهير اعتبرت هالاند "ليس عادلا"، بسبب كثرة أهدافه التي لم يسبقه إليها أحد في الدوري الإنجليزي إلى الآن، حيث سجل 19 هدفا في 8 مباريات.
العريضة تمت عنونتها بـ "عريضة لإبعاد إرلينج هالاند
من اتحاد كرة القدم لأنه ليس عادلاً".
وقالت: "ببساطة هالاند غير عادل.. ويمكننا إجراء تغيير، الآن هو الوقت المناسب لنا نحن الناس للتصرف، فلا ينبغي السماح لهذا الروبوت بالاستمرار في بلدنا".