https://sputnikarabic.ae/20221018/بي-إم-بي-تي-مركبة-قتال-روسية-بقدرات-مخيفة-1069200607.html
"بي إم بي تي"... مركبة قتال روسية بقدرات مخيفة
"بي إم بي تي"... مركبة قتال روسية بقدرات مخيفة
تعتمد المعارك البرية على الاشتباك المباشر بين قوات الجيوش المتحاربة ويكون النصر حليفا للقوات التي تمتلك أسلحة متطورة يتم توظيفها بطريقة صحيحة لتدمير العدو وشل... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T16:21+0000
2022-10-18T16:21+0000
2022-10-18T16:21+0000
رصد عسكري
روسيا
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ومع تطور تكتيكات الحروب وأسلحتها الهجومية أصبحت الدول تتسابق في امتلاك وسائل قتالية تكون مهمتها الرئيسية توفير الدعم النيراني للقوات المقاتلة في ميادين القتال، ومنها مركبة القتال المدرعة "بي إم بي تي"، التي طورتها روسيا لتكون في مقدمة تشكيلات القوات البرية أثناء تقدمها.وتكمن أهمية المركبة "بي إم بي تي" في أنها مجهزة للقيام بمهام رصد الأهداف المعادية خاصة الدبابات وتدميرها أو حرمانها من المشاركة في القتال، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي أبرز المواصفات الفنية للمركبة الروسية "بي إم بي تي"؟الطاقم: 5 أفراد.الوزن بالتسليح: 47 طنا.السرعة على الطرق: 65 كلم/ ساعة.المدى دون التزود بالوقود: 550 كلم.ما هو تسليح مركبة الدعم النيراني "بي إم بي تي"؟مدافع رشاش عيار 30 ملم يتم التحكم فيها عن بعد.مدفع رشاش عيار 7.62 ملم.قاذف قنابل.4 صواريخ موجهة بالليزر.ما هي مهام مركبة القتال "بي إم بي تي" الروسية؟تقوم المركبة المدرعة "بي إم بي تي" الروسية بتقدم القوات البرية أثناء تقدمها للكشف عن الأهداف المعادية المتخفية وتدميرها، كما يمكن استخدامها في الاشتباك مع مدرعات العدو ذات الحماية العالية، إضافة إلى الاشتباك مع الأهداف الجوية التي يمكن استخدامها ضد القوات البرية.كما يمكن للمركبة "بي إم بي تي" أن تقوم بمهاجمة التحصينات الخاصة بالعدو ويساعدها في ذلك تدريعها العالي، الذي يوفر لها حماية ضد قائمة واسعة من الأسلحة الهجومية المضادة للدروع.
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعدما-دمرتها-القوات-الروسية-معلومات-عن-المدرعة-الأمريكية-إم---113-1067581655.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"بي إم بي تي"... مركبة قتال روسية بقدرات مخيفة
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تعتمد المعارك البرية على الاشتباك المباشر بين قوات الجيوش المتحاربة ويكون النصر حليفا للقوات التي تمتلك أسلحة متطورة يتم توظيفها بطريقة صحيحة لتدمير العدو وشل قدرته على مواصلة القتال.
ومع تطور تكتيكات الحروب وأسلحتها الهجومية أصبحت الدول تتسابق في امتلاك وسائل قتالية
تكون مهمتها الرئيسية توفير الدعم النيراني للقوات المقاتلة في ميادين القتال، ومنها مركبة القتال المدرعة "بي إم بي تي"، التي طورتها روسيا لتكون في مقدمة تشكيلات القوات البرية أثناء تقدمها.
وتكمن أهمية المركبة "بي إم بي تي" في أنها مجهزة للقيام بمهام رصد الأهداف المعادية خاصة الدبابات وتدميرها أو حرمانها من المشاركة في القتال، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي أبرز المواصفات الفنية للمركبة الروسية "بي إم بي تي"؟
السرعة على الطرق: 65 كلم/ ساعة.
المدى دون التزود بالوقود: 550 كلم.
ما هو تسليح مركبة الدعم النيراني "بي إم بي تي"؟
مدافع رشاش عيار 30 ملم يتم التحكم فيها عن بعد.
ما هي مهام مركبة القتال "بي إم بي تي" الروسية؟
تقوم المركبة المدرعة "بي إم بي تي" الروسية بتقدم القوات البرية أثناء تقدمها للكشف عن الأهداف المعادية
المتخفية وتدميرها، كما يمكن استخدامها في الاشتباك مع مدرعات العدو ذات الحماية العالية، إضافة إلى الاشتباك مع الأهداف الجوية التي يمكن استخدامها ضد القوات البرية.
كما يمكن للمركبة "بي إم بي تي" أن تقوم بمهاجمة التحصينات الخاصة بالعدو ويساعدها في ذلك تدريعها العالي، الذي يوفر لها حماية ضد قائمة واسعة من الأسلحة الهجومية
المضادة للدروع.