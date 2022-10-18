https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكيم-يدعو-رئيس-الوزراء-المكلف-إلى-إشراك-المكونات-العراقية-في-كابينته-الوزارية-لتكون-حكومة-جامعة-1069171715.html
الحكيم يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى إشراك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة
الحكيم يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى إشراك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة
دعا زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، إلى أن "يشرك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:22+0000
2022-10-18T08:22+0000
2022-10-18T08:22+0000
أخبار العراق اليوم
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وشدد الحكيم، في كلمة له، على "ضرورة استبدال مفردة الأقليات بمفردة المكونات"، مؤكدا أن "المكونات مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ودعا إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لاستثمار الوقت وتعويض ما فات منه بسبب الانسداد السياسي"، مشددا على "ضرورة اختيار وزراء أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية وأن تكون الحكومة حكومة خدمة وطنية مدعومة ببرنامج واضح وقابل للقياس وفق توقيتات زمنية محددة بلا عموميات أو حديث إنشائي".وحمل الحكيم "القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية دعمها وتبنيها والدفاع عنها وإنهاء حالة المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن واحد فعلى المشاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشكاليات وفق المؤسسات الدستورية لا عبر شاشات الفضائيات".وأكد "حق القوى غير المشاركة بالاعتراض ونقد الحكومة ضمن سقف الدستور والقانون"، داعيا الحكومة القادمة إلى الاستماع والتشاور مع القوى المعترضة عليها، والابتعاد عن لغة الوعيد والثأر.وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكيم-يؤكد-مجددا-عدم-مشاركته-في-الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-1069085173.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الحكيم يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى إشراك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة
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دعا زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، إلى أن "يشرك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة".
وشدد الحكيم، في كلمة له، على "ضرورة استبدال مفردة الأقليات بمفردة المكونات"، مؤكدا أن "المكونات مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
ودعا إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لاستثمار الوقت وتعويض ما فات منه بسبب الانسداد السياسي"، مشددا على "ضرورة اختيار وزراء أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية وأن تكون الحكومة حكومة خدمة وطنية مدعومة ببرنامج واضح وقابل للقياس وفق توقيتات زمنية محددة بلا عموميات أو حديث إنشائي".
وحمل الحكيم "القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية دعمها وتبنيها والدفاع عنها وإنهاء حالة المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن واحد فعلى المشاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشكاليات وفق المؤسسات الدستورية لا عبر شاشات الفضائيات".
وأكد "حق القوى غير المشاركة بالاعتراض ونقد الحكومة ضمن سقف الدستور والقانون"، داعيا الحكومة القادمة إلى الاستماع والتشاور مع القوى المعترضة عليها، والابتعاد عن لغة الوعيد والثأر.
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".