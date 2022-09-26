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https://sputnikarabic.ae/20220926/سو-32-طائرة-روسية-يمكنها-اختراق-أشد-الدفاعات-الجوية-تحصينا-1068280426.html
"سو 32"... طائرة روسية يمكنها اختراق أشد الدفاعات الجوية تحصينا
"سو 32"... طائرة روسية يمكنها اختراق أشد الدفاعات الجوية تحصينا
تمتلك روسيا مجموعة ضخمة من المقاتلات الحربية الخارقة، التي يمكنها تنفيذ أدق المهام الجوية وتدمير الأهداف المعادية في البر والبحر. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:23+0000
2022-09-26T16:23+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتمثل "سو – 32" مقاتلة وقاذفة روسية تمتلك قوة نيرانية متنوعة وقدرة كبيرة على المناورة خلال تنفيذ مهام القصف الجوي، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك "سو – 32" القدرة على تنفيذ عمليات القصف الدقيقة للأهداف البرية والجوية من مسافات كبيرة تجعلها خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو.ويمكن الاعتماد على "سو – 32" في تنفيذ مهام القصف الجوي لأهداف معادية من مسافات آمنة باستخدام الأسلحة الدقيقة، حتى عندما تكون داخل مناطق يتم تأمينها بدفاعات جوية قوية.ويقول الموقع إن "سو – 32" لديها القدرات التي تسمح باستخدامها في مهام استهداف المنشآت الاستراتيجية للعدو ومراكز القيادة، التي تقع على مسافات بعيدة من مواقع تمركزها.ويمكن لـ "سو – 32" أن تقوم بمهام الحرب الإلكترونية لتضليل الدفاعات الجوية المعادية منفردة أو ضمن تشكيلات، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بكفاءة.ما هي المواصفات الفنية لـ "سو – 32"؟وتمتلك روسيا واحدة من أضخم القوات الجوية في العالم وتضم قاذفات ومقاتلات من أحدث الطائرات الحربية في العالم، التي تتميز بكفاءتها القتالية العالية وتكلفة تشغيلها المنخفضة مقارنة بالطائرات الغربية، مما يجعلها قبلة للكثير من جيوش العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-استلام-دفعة-جديدة-من-المقاتلات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الروسية-1067603268.html
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https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"سو 32"... طائرة روسية يمكنها اختراق أشد الدفاعات الجوية تحصينا

16:23 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورسو-32
سو-32 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
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تمتلك روسيا مجموعة ضخمة من المقاتلات الحربية الخارقة، التي يمكنها تنفيذ أدق المهام الجوية وتدمير الأهداف المعادية في البر والبحر.
وتمثل "سو – 32" مقاتلة وقاذفة روسية تمتلك قوة نيرانية متنوعة وقدرة كبيرة على المناورة خلال تنفيذ مهام القصف الجوي، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وتمتلك "سو – 32" القدرة على تنفيذ عمليات القصف الدقيقة للأهداف البرية والجوية من مسافات كبيرة تجعلها خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو.
وتم تصميم "سو – 32" لتكون قاذفة ومقاتلة متعددة المهام يمكنها العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.
ويمكن الاعتماد على "سو – 32" في تنفيذ مهام القصف الجوي لأهداف معادية من مسافات آمنة باستخدام الأسلحة الدقيقة، حتى عندما تكون داخل مناطق يتم تأمينها بدفاعات جوية قوية.
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ويقول الموقع إن "سو – 32" لديها القدرات التي تسمح باستخدامها في مهام استهداف المنشآت الاستراتيجية للعدو ومراكز القيادة، التي تقع على مسافات بعيدة من مواقع تمركزها.
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ويمكن لـ "سو – 32" أن تقوم بمهام الحرب الإلكترونية لتضليل الدفاعات الجوية المعادية منفردة أو ضمن تشكيلات، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بكفاءة.
© Sputnik . ALEXANDER POLYKOVمقاتلة "سو 32" الروسية
مقاتلة سو 32 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
مقاتلة "سو 32" الروسية
© Sputnik . ALEXANDER POLYKOV

ما هي المواصفات الفنية لـ "سو – 32"؟

وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الوقود والتسليح: 45.1 طن.
أقصى ارتفاع تحليق: 15 ألفا و350 مترا.
أقصى سرعة: 1.5 ماخ (نحو 1837 كلم/ ساعة)
أقصى حمولة: 8.5 طن.
عدد نقاط التعليق: 12 نقطة مخصصة لتحميل الأسلحة على بدن الطائرة من الخارج.
طاقم الطائرة: فردان.
وتمتلك روسيا واحدة من أضخم القوات الجوية في العالم وتضم قاذفات ومقاتلات من أحدث الطائرات الحربية في العالم، التي تتميز بكفاءتها القتالية العالية وتكلفة تشغيلها المنخفضة مقارنة بالطائرات الغربية، مما يجعلها قبلة للكثير من جيوش العالم.
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
مقارنة بين سو 30 الروسية ورافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
مقارنة بين "سو 30" الروسية ورافال الفرنسية
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